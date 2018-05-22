氢能寻求与可再生能源融合发展

“2030年，全球氢能产业链总投资将达2800亿美元；到2050年氢能及氢能技术市场规模将超过2．5万亿美元。”5月10―12日在京举行的“2018第三届中国国际氢能与燃料电池及加氢设备发展”论坛上，参会者对氢能的未来满怀信心，并围绕氢能发展现状、应用场景做了深入探讨。

市场过热存隐忧

随着氢能应用技术发展逐渐成熟以及全球应对气候变化的压力持续增大，氢能产业发展在世界各国备受关注，多国政府出台了规划氢能及燃料电池发展战略路线图，美国、日本、德国等国家更是将氢能规划上升到国家能源战略。

在这轮氢能竞赛中，中国也在迎头赶上。近年来中国加强对氢能的战略布局，《能源技术创新行动计划（2016―2030）》将氢能与燃料电池技术创新作为重点任务。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确提出，系统推进燃料电池汽车研发与产业化，并提出到2020年，实现燃料电池汽车批量生产和规模化示范应用。

政策指引下，政府、企业、社会资本对氢能产业的热情和投入增长迅速。“现在氢能行业不仅是向暖，而是火热。”北京中电丰业技术开发公司董事长王德军告诉记者，制氢设备生产商作为整个产业链的最上游，对市场风向最为敏感。在他看来，现在氢能行业很热，主要表现在资本市场的活跃和氢能行业人才的增多。“现在有很多专门研究氢能的博士”。王德军说。

从现实的情况来看，也说明了氢能的火热。据记者了解，诸如“氢能小镇”“氢能产业工业园”“氢能公交线路”“氢谷”等氢能项目越来越多地出现在公众视野。然而，火热现象背后也引发了行业的担忧。“有些城市弄几辆大巴车就是氢能经济了？这就是噱头。”一位不愿具名的专家指出，“这种操作在经济上不可持续，且存在安全隐患，没有详细的规划，一旦出事将引发整个行业的巨大退步。”

“谈氢色变”是长久以来公众对氢能安全担忧的真实写照。而事实上，氢气是世界上已知的密度最小、不易聚集的气体，密度只有空气的1／14，扩散速度快。“氢气比汽油和天然气更安全。”另一位专家告诉记者，“只要按照规范来操作，氢能安全程度很高。”

如何推动城市氢能经济发展？王德军给出的建议是，氢能经济是一种生态能源，需要政府、企业多头协调合作，政府部门要有政策支持，要加强顶层设计和规划。

投资方现在还是“摸着石头过河”，目前国内没有专门从事氢能规划和设计的公司。“像欧盟有专门的氢能咨询公司，其提供科学量化的数据和安全标准为政府规划和公司投资提供客观的分析报告。”王德军表示，我国氢能行业也需要第三方的咨询角色，因为理性的投资需要经过充分论证和设计。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215048-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm