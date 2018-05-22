今日看点：3D打印在先天性心脏病治疗中的新进展

5月22日消息，近日有人通过3D打印模块将Nintendo Labo钢琴变成了一架迷你钢琴。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

5月22日消息，近日有人通过3D打印模块将Nintendo Labo钢琴变成了一架迷你钢琴。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

淄博职业学院义齿行业3D打印数字化实训中心落成

近日，淄博职业学院口腔医学技术专业与山东牙酷数字口腔有限公司合作共同建设的义齿行业3D打印数字化实训中心落成。其中，企业出资179万元用于购置设备和软件，学院提供实训场地，以服务于义齿制作行业，重点满足老年人的实际需求。这是该院助力地方医养健康产业发展的一项重要举措。

3D打印在先天性心脏病治疗中的新进展

佐治亚理工学院和埃默里大学生物医学工程系儿童心脏研究和结果中心(HERO)主任MichaelDavis致力于利用先进的技术，解决儿童先天性心脏缺陷问题，尤其是干细胞研究和3D打印技术方面。

与此同时，Davis还与研究人员一起使用3D打印技术制作瓣膜和贴片等。生物医学工程博士AlineNachlas发现了一种可制作瓣膜的3D打印材料，采用患者的皮肤细胞制作，可以将器官排斥风险降到最低，并允许器官和患者一起生长。

科学家研制出3D打印智能凝胶 或可制人造心脏

美国拉特格斯大学新不伦瑞克分校研究人员研制出一种三维(3D)打印智能凝胶，可以在水中移动，抓取和移动物体。这一成果有助于研制水下运行软体机器人和人造肌肉。

研究人员打印出几块高大约2.54厘米的人形智能凝胶，把它们放在电解液里，然后给电解液通电。凝胶在电场作用下可以前进、后退、抓取物体、移动物体。改变电解液浓度和电场强度可以使凝胶改变姿态或形状。

研究人员在《应用材料与界面》发表论文，报告这一成果。他们说，这种材料与人体组织相似，含有大量水，非常柔软，或许可用于研制人造心脏、人造胃、人造肌肉。

Titomic宣布推出世界上最大的金属3D打印机

近日，澳大利亚金属3D打印公司Titomic宣布推出世界上最大的金属3D打印机。据悉，该设备基于传统的冷喷涂技术，可以在9米长×3米宽×1.5米高的规模上打印。

众所周知，冷喷涂技术在制造业中并不少见，因为它经常被用作涂覆或修理零件的一种方式。但是对于位于墨尔本的Titomic公司来说，冷喷涂背后的原理可以让它们更好地适应更加激动人心的过程：3D打印。

新的Titomic Kinetic Fusion工艺由CSIRO、澳大利亚国家科学机构和Force Industries共同开发，采用冷喷涂技术，但将其用于3D打印钛合金部件。

3D打印模块将Nintendo Labo钢琴变成了一架迷你钢琴

据外媒SlashGear报道，大多数玩家利用任天堂Nintendo Labo的纸板结构和配套软件完成一些炫酷的体验。而近日有人通过3D打印模块将Nintendo Labo钢琴变成了一架迷你钢琴。

这些3D打印模块来自Shigeryu，其一直在他们的Twitter帐户上纪录创建它的过程。他们试图用一种更耐用的东西替换Labo钢琴上的琴键。Shigeryu周日曾发推文称这个项目已经完成了大约85％。这并未阻止他们为3D打印钢琴的新键和旋钮创建教程视频。

在视频的最后，Shigeryu提到了为Labo钢琴创建一个完整的模块的可能性，使它看起来更像一个实际的钢琴。

碳纤维框架助力3D打印自行车

据英国《每日邮报》报道，硅谷初创公司开发出一种碳纤维框架，价格仅300美元。借助该项技术，不仅可以打印出3D自行车，连飞机机翼都可实现打印。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215049-1.html

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