IHS重磅揭晓2017全球光伏逆变器十强榜单：华为连续三年夺冠

继GTM Research之后，全球权威调研机构IHS重磅发布2017年光伏逆变器榜单：

（2017年全球逆变器出货量排行）

与GTM排名一致的是，全球三甲位置2016～2017年无所撼动，特别是华为自2015年至今连续三年位居全球第一，市场份额占比不断攀升，背后驱动力主要在于华为逆变器在刷新中国市场出货量纪录的同时，印度、日本、欧洲、中东、非洲地区的市场占比均迅速扩大。

在2017年全球逆变器105GW出货量中，中国市场独占55GW。抢占地缘优势，此次逆变器十强榜单中，“中国军团”共拿下七席。

十强新晋名单也印证了2017年逆变器市场的另一大变化――技术路线迭代，三相组串逆变器以47．6GW的出货量首次超越集中式逆变器，若叠加单相逆变器10GW的份额，组串逆变器的占比则提升至54．9％，这直接导致了2017年榜单5～10位置的名单“大变脸”。

华为依旧在组串逆变器市场占有绝对领先地位。IHS报告指出主要原因是华为组件逆变器受到大型地面电站的青睐，高发电量、高可靠性、低维护成本让组串逐渐成为地面电站的主流逆变器技术。与此同时，中国分布式光伏、光伏扶贫及户用市场的快速崛起持续利好于组串逆变器企业。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215050-1.html

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