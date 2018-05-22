安徽阜南558名贫困人员走上光伏设备维护岗位

笔者近日从阜南县获悉，今年3月份以来，该县紧紧把握省、市出台的技能扶贫政策，依靠光伏扶贫工程，依托县技工学校优势，因地制宜开发了“光伏发电设备维护员”技能培训工种，对符合条件的建档立卡贫困户进行培训。

“此项工种每期培训时间为8天，分理论授课和实操技能两部分。培训结束后进行考核，成绩合格的颁发证书。”阜南县技工学校负责人介绍，培训期间，该县还给予每人每天50元的补助，包括30元伙食费、20元交通费。截至本月初，共有558名建档立卡贫困户参加了光伏发电设备维护员培训。

技能培训结束后，对取得光伏发电设备维护合格证的人员，阜南县人社部门、扶贫办联手开发岗位，聘请他们担任各村光伏设备维护员。“上岗后，县扶贫办为每人每月发放300元工资，县人社局再给予每人每月575元的辅助性岗位补贴。”阜南县有关负责同志表示，目前，558名培训合格人员均已走上工作岗位，年均增收上万元，实现了“培训一人、就业一人、脱贫一户”。

阜南县公桥乡孟寨村的张文标，是此项培训受益人之一。他拿着本月刚领到的870多元工资，高兴地告诉笔者：“真得要感谢县里举办的技能脱贫培训，我今年都50多岁了，不仅学会了光伏维护技术，还有了稳定的收入，一家人的生活有了保障，今后日子会越过越好的。”

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