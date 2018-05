美财长:科技巨头影响力越来越大 技术垄断值得关注

(原标题:Mnuchin on Google and tech monopolies: 'You have to look at the power they have')

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月22日消息,据CNBC报道,美国财政部长史蒂芬·姆努钦(Steven Mnuchin)日前加入越来越多担心科技巨头技术垄断的政府官员行列。在被问及谷歌是否属于垄断巨头时,姆努钦称:“这些都是司法部需要严肃对待的问题,显然这些科技公司对经济的影响力越来越大,我认为你们必须关注它们所拥有的力量。”

图:美国财政部长史蒂芬·姆努钦(Steven Mnuchin)

姆努钦承认,反垄断问题不属于他的管辖范围,但他说应该有人关注。在他发表这番评论之前,哥伦比亚广播公司(CBS)的《60分钟》(60 Minutes)节目播出了谷歌在搜索领域无与伦比的影响力。Yelp联合创始人杰里米·斯托普尔曼(Jeremy Stoppelman)接受采访时说,如果Yelp是今天成立的,它可能没有任何成功的机会。

斯托普尔曼补充称:“这个机会已经被谷歌及其采用的策略封杀。如果你在其中任何类别中提供了吸引人的内容,这对谷歌来说是有利的。若被其视为潜在威胁,它会立即把你干掉。它们会让你消失,并会彻底埋葬你。”

长期以来,谷歌始终被批评在搜索结果中偏袒自家购物页面排名,并将其排在竞争对手前面。去年,这家搜索巨头因调整搜索算法迎合自身利益而被欧盟监管机构罚款27亿美元。

欧盟竞争事务专员玛格丽特·韦斯塔格尔(Margrethe Vestager)在视频中说:“我很欣赏谷歌在过去10年里的诸多创新,但我希望他们的非法行为能够被阻止。谷歌很难找到竞争对手。因为平均来言,你会在谷歌搜索结果的第4页找到有关其竞争对手的信息。实际上,这就意味着找不到它们,因为可能没人会翻到搜索结果第四页寻找答案。”

谷歌在书面答复中否认了在搜索或搜索结果方面存在垄断行为,它说其“责任是为我们的用户提供尽可能好的结果,而不是在我们的结果中为网站提供特定排名。我们知道那些排名下降的网站会不高兴,并可能会公开抱怨。”谷歌没有立即回应CNBC的置评请求。(小小)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-215052-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm