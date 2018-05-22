中美就解决中兴问题达成共识 细节仍在磋商之中

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（原标题：U.S., China Agree on Outline to Settle ZTE Controversy）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月22日消息，据国外媒体报道，中美已经就解决中兴问题达成共识，相关细节仍在磋商之中。

消息人士表示，目前双方仍在磋商细节问题。如最终达成协议，特朗普政府将取消禁止美国公司向中兴通讯提供软硬件产品的七年禁令。作为禁令的替代方案，中兴通讯可能需要在行政管理，董事会席位方面进行重大调整，并支付巨额罚金。

消息人士称白宫方面并没有提供任何等价代偿。 “白宫非常谨慎地确认，中兴禁令是一项关于法规执行的问题，而不是谈判中讨价还价的筹码，”这位消息人士表示。

消息人士同时指出，磋商仍在继续，和解仍有破裂的可能性。

消息人士表示，关于中兴通讯的其余禁令内容并未纳入此次修改，需要参考美国国家安全部门的意见。

本周一美国财政部长史蒂文・姆努钦（Steven Mnuchin）向CNBC表示，“目的是让（中兴）业务不再停摆。”姆努钦还为美国总统辩护，重申唐纳德特朗普（Donald Trump）解决中兴通讯问题的决心。

美国总统特朗普主要财务顾问拉里・库德洛（Larry Kudlow）星期五表示，中兴通讯必须对其管理层和董事会进行调整。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215053-1.html

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