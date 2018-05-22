　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

中美就解决中兴问题达成共识 细节仍在磋商之中

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-22 17:06

中美就解决中兴问题达成共识 细节仍在磋商之中,中兴 白宫 中兴通讯 美国 特朗普

（原标题：U.S., China Agree on Outline to Settle ZTE Controversy）

中美就解决中兴问题达成共识 细节仍在磋商之中


科技传媒网讯 网易科技新闻 5月22日消息，据国外媒体报道，中美已经就解决中兴问题达成共识，相关细节仍在磋商之中。

消息人士表示，目前双方仍在磋商细节问题。如最终达成协议，特朗普政府将取消禁止美国公司向中兴通讯提供软硬件产品的七年禁令。作为禁令的替代方案，中兴通讯可能需要在行政管理，董事会席位方面进行重大调整，并支付巨额罚金。

消息人士称白宫方面并没有提供任何等价代偿。 “白宫非常谨慎地确认，中兴禁令是一项关于法规执行的问题，而不是谈判中讨价还价的筹码，”这位消息人士表示。

消息人士同时指出，磋商仍在继续，和解仍有破裂的可能性。

消息人士表示，关于中兴通讯的其余禁令内容并未纳入此次修改，需要参考美国国家安全部门的意见。

本周一美国财政部长史蒂文・姆努钦（Steven Mnuchin）向CNBC表示，“目的是让（中兴）业务不再停摆。”姆努钦还为美国总统辩护，重申唐纳德特朗普（Donald Trump）解决中兴通讯问题的决心。

美国总统特朗普主要财务顾问拉里・库德洛（Larry Kudlow）星期五表示，中兴通讯必须对其管理层和董事会进行调整。（晗冰）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215053-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:中兴通讯美国白宫特朗普中兴

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

数百万iPhone用户诉谷歌收集个人数据 索赔274亿

数百万iPhone用户诉谷歌收集个人数据 索赔274亿,iphone 谷歌 苹果 google

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS