上海已划好近6000个普查小区

上海市污染源普查办领导小组副组长、市环保局局长寿子琪日前主持召开了上海市第二次全国污染源普查工作动员大会，市普查办主任、市环保局副局长罗海林通报了上海

上海市污染源普查办领导小组副组长、市环保局局长寿子琪日前主持召开了上海市第二次全国污染源普查工作动员大会，市普查办主任、市环保局副局长罗海林通报了上海市第二次全国污染源普查进展，并部署了下一步普查工作。上海市政府副秘书长黄融对普查工作进行了指导。嘉定区和闵行区政府相关负责人做了交流发言。

聘请普查员1437人、指导员590人

罗海林表示，上海市第二次全国污染源普查前期工作总体进展良好。

一是前期准备工作顺利推进。除浦东新区外，各区均已成立第二次全国污染源普查领导小组及其办公室，杨浦、闵行、奉贤等8个区印发了普查工作方案。各区工作人员、办公场所、工作经费已经落实到位。第一批普查员、普查指导员招聘已经完成，全市目前共聘普查员1437人、普查指导员590人。

二是印发普查相关工作要求和技术规范。根据国家有关要求，上海市印发了《上海市2018～2019年第二次全国污染源普查工作要点》《关于做好上海市第三方机构参与第二次全国污染源普查工作的通知》《关于全面开展第二次全国污染源普查清查工作的通知》等一系列文件，稳步推进上海市第二次全国污染源普查各项工作。

三是开展清查试点工作。今年3月，全市各区分别确定了一个试点街镇，开展了清查试点工作。共清查328个普查小区、19077家企业。4月，市普查办对试点街镇清查质量进行了抽查复核，清查质量有待提高，市普查办对核查结果进行了通报，并部署了整改要求。生活源锅炉和入河（海）排污口清查及枯水期监测等工作也已启动。

四是清查底册和普查小区基本确定。国家下发给上海市的污染源普查名录库共计22万条，上海市结合工商等部门提供的企业清单，初步形成上海市清查底册，共划分5996个普查小区。

五是启动上海市自选动作调查工作。在国家普查办规定动作的基础上，上海市在水方面开展了镍、锑和抗生素的调查，在大气方面开展了扬尘、恶臭和活性VOC的调查。目前各专项调查工作正有序推进。

六是开展培训宣传工作。多次召开普查清查技术培训会议，编制了普查宣传工作方案和工作简报。上海电视台公益广告已经完成样片，普查宣传手册形成初稿。

6月底前完成所有清查工作

会议对污染源普查的下一步工作提出了要求和部署。

首先，全面完成清查工作。5月底前完成生活源锅炉清查、入河（海）排污口清查和枯水期监测工作，6月底前完成所有清查工作，对各级行政区域范围内的全部工业企业和产业活动单位、规模化畜禽养殖场、集中式污染治理设施、汽修企业等逐一开展清查。各区普查办要制定本区清查质量控制方案，建立健全清查内部审核机制，确保清查结果全面真实、不重不漏。

其次，扎实做好入户调查准备工作。全面入户调查是污染源普查核心工作，重点调查污染物排放情况，同时要对排放口和污染防治设施开展定位工作。上海市计划将入户普查和排污许可证等环境管理工作结合进行，计划下半年开始，11月底结束。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215054-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm