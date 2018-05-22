北科建集团获中关村创新发展40年杰出贡献奖





2018年5月18日第二十一届中国北京国际科技产业博览会暨第八届中关村创新论坛在北京软件园国际会议中心成功举行。本次大会上，作为中关村的建造者、科技地产领军企业的北科建集团荣获“中关村创新发展40年杰出贡献奖”,北科建嘉兴智富城荣获“中国自主创新・绿色发展奖”,北科建无锡中关村科技创新园、北科建青岛蓝色生物医药产业园、北科建长春北湖科技园分别荣获“中国自主创新・卓 越园区奖”。





本届论坛以“致敬--中关村创新发展40年”为主题，与会嘉宾共襄中关村改革创新的辉煌成果，倾听中关村老、中、青、新四代企业家及创业者诠释中关村精神、中关村文化，共同展望中关村未来。当天，中国科技体制改革研究会会长、中国高新产业开发区协会理事长张景安，中共海淀区委书记于军，中关村管委会副主任王汝芳等领导出席论坛。北科建集团副总经理徐刚受赵志雄总经理委托代表集团出席本次论坛，在大会上了主题为《砥砺前行 创新发展 致敬中关村创新发展40年》的演讲。

改革创新，是中关村精神的灵魂。1999年，为落实《国务院关于加快建设中关村科技园区有关问题的批复》精神，在科技部、北京市委市政府的领导下，北科建集团应运而生，重点负责中关村核心商务区、中关村软件园、中关村生命科学园、大兴生物医药产业基地的开发建设与招商运营，吸引了微软、百度、IBM、新东方、中国普天、爱奇艺、奥瑞金、博奥生物等上千家高新企业进驻。在这一区三园的开发建设中，北科建始终秉承“环境清新优美、配套功能完善、产业高度聚集、自主创新活跃”的世界一流科技园区标准，坚持改革创新、砥砺前行，圆满实现了北京市委、市政府要求“一年一变样、三年大变样、五年上台阶、十年创一流”的奋斗目标。

2010年，北科建集团完成了从政府平台型企业向市场化园区开发企业的转型，将中关村建设过程中积累的经验和团队优势用以支持科技型和创新型企业成长，落实国家创新驱动战略，集团开创性的提出了科技地产事业理论，以产城融合、产融结合、产业服务为核心理念，坚持以地产为平台、产业为主体、金融为支撑，实现地产资本、产业资本、金融资本的有机融合。

北科建集团将中关村的成功经验、模式和创新文化向全国复制，集团始终坚持高标准定位、高质量策划、高速度建设、高效率运营，成为了助推区域产业结构的升级和科技成果转化的重要支撑。截止到2017年，北科建已开发建设并投入运营的京外园区包括嘉兴长三角创新园、无锡中关村科技创新园、青岛蓝色生物医药产业园、长春北湖科技园、上海中关村虹桥创新中心、天津中加生态示范区、天津北辰产城融合示范区等科技园区和科技新城项目；累计投资总额近300亿元，园区总占地面积3900亩，总建设面积达到700万平方米。其中孵化器、加速器达到211万平方米，全部建成后将引入2000多家不同规模的企业。

目前，北科建集团旗下多数园区还处于发展阶段，却已聚集了800多家高新技术企业，行业涉及大数据、云计算、卫星、新材料、生物医药、互联网、物联网等十余类新兴技术。60多家上市企业在园区内迅速发展壮大，形成的产业链效应促使入园企业产生了1200余项高新技术专利。

习近平总书记指出，创新是发展的第一动力，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜，更好促进创新创业型的企业发展北科建集团以园区运营为中心，构建了以产业聚集、企业聚集、金融支持、人才保障，创新策源、创新驱动、市场扶植、技术平台为支撑的产业生态体系，全方面助推创新型和成长型企业快速发展，围绕着这八个方面，整合社会资源为入园企业提供包括100多项内容产业服务。

中国已进入了一个新技术、新产业、新业态、新模式频出的新时代，北科建集团作为北京市大型责任国企，作为科技地产开发运营领域企业，北科建将继续秉承中关村的创新精神，践行国企责任担当，围绕京津冀协同发展等国家战略，积极参与北京市全国科技创新中心建设，更高质量地服务科技企业发展，更好地助推创新创业和实体经济发展，不忘中关村的初心、不负新时代的梦想，以敢为天下先的创新精神，继续谱写新时代的华美乐章！

在论坛期间，海淀区委书记于军在听取了徐刚同志汇报了北科建集团立足于中关村西区建设一区三园的发展经历以及近期集团科技地产发展态势后，对北科建自1999年以来，在中关村建设中的重要贡献和发展形势给予了高度评价。他希望北科建再接再厉，发挥先发优势、续写新时代创新创业新辉煌。会议期间徐刚还拜会了原市委常委、秘书长段柄仁、中国高新产业开发区协会理事长张景安、四通控股董事长段永基、启迪控股荣誉董事长梅萌等老同志以及业内企业负责人。

中关村发展集团总经理宣鸿、四通控股董事长段永基、用友网络科技股份有限公司董事长兼首 席执行官王文京、北京大学建筑与景观设计学院院长、美国艺术与科学院院士俞孔坚、北京北斗星通导航技术股份有限公司董事长周儒欣、脉脉创始人林凡、优客工场创始人董事长、共享际创始人董事长毛大庆、启迪控股股份有限公司荣誉董事长、清华科技园发展中心主任、中关村产业技术联盟促进会理事长梅萌、中关村杂志社社长卫汉青等嘉宾及企业代表300余人出席了此次盛会。

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