海淀区首次发布樱桃采摘园电子地图

刚刚结束的2018（北京・海淀）比利时布鲁塞尔国际葡萄酒大赛让海淀“红”了。进入五月下旬，海淀又“红”啦！“先百果而熟”的樱桃进入成熟季。海淀区是北京市樱桃主产区之一，万余亩樱桃正在摇曳的枝头上笑迎八方来客。在这个草芳樱熟的季节里，由海淀区农村工作委员会主办的海淀区第十八届樱桃文化节新闻发布会于5月22日在四季青镇的“七叶香山”召开。本届樱桃节的亮点是科技与农业的融合，将持续到6月20日。发布会上，海淀樱桃采摘园电子地图首次发布，一键通达樱桃采摘园及周边商业区。这也是海淀首 次举办网上樱桃采摘节。



此次樱桃节以“铸就品质农业，智绘美丽田园”为主题，为响应农业农村部农业质量年的号召，突出海淀农业在品质、安全、绿色、品牌等方面的引 领和示范作用，在本次樱桃节新闻发布会上还发布了推进“化学农药零使用”的倡议书，旨在为市民提供优质、安全、放心的农产品。

发布会上，海淀区农委正式发布“海淀农业匠人”征集活动，让海淀农业的工匠精神深入人心。

科技赋能

一键通带你吃遍海淀樱桃

今年樱桃节的亮点是海淀区樱桃采摘园电子地图首 次发布，将为手机玩家们，奉献一道指尖上的鲜美盛宴。微信扫一扫，关注“海淀田园”二维码，点击进入小程序后，可以看到全区樱桃种植情况的介绍。这张地图上有全区30家樱桃采摘园的地址、电话、路线等，一图吃遍海淀樱桃园。从地图上不仅可以找到海淀樱桃采摘园的位置信息，还有园区主要栽种的樱桃品种，每个品种的最 佳采摘时间，同时，还可以找到园区周边配套的餐饮、住宿场所的信息。这张樱桃采摘园地图为市民提供了采、吃、住、玩一站式信息。

海淀樱桃采摘园电子地图上标识了包括四季青御林樱桃园、果林所采摘园、温泉“杨家庄樱桃园”、西山“凤凰岭樱桃园”在内的30家果品质量高、环境优美的樱桃采摘园的详细信息，可以一键导航到园区。这些园区均秉承着海淀区农委提倡的以“高端、高效、生态、安全”为产业发展目标，从品种选择、土壤改良、基础设施建设、服务水平等方面不断提升，为市民奉上安全、新鲜、美味的樱桃。

近年来，在区委区政府的领导下，海淀区农委通过多种方式把农业与科技相结合，打造科技型政府，运用信息化手段为社会、为园区、为首都市民做好服务工作。

安全放心

海淀率先提出推进“化学农药零使用”倡议

舌尖上的美味联系着舌尖上的安全，化肥农药减量工作、安全检测工作等确保生产出安全的农产品，一直是海淀区农业工作者关注的重点，也是区委区政府花大力气推进的一项重要工作。发布会上，在海淀区农委的指导下，海淀区樱桃协会发布了推进“化学农药零使用”倡议书。该倡议书得到了不少农业园区的积极响应，海淀区农科所、四季青果林所、弗莱农庄、御林樱桃园、凤凰岭樱桃生态园等5家园区代表依次上台签字。倡议书提出为首都市民提供优质安全的农产品、贴心周到的服务、生态绿色的环境，是全区百余个果园的努力方向。

为守卫市民餐桌安全，以发展都市型现代农业为主的海淀区经过多年实践，已形成“监督+执法+检测+推广”的管理链条，从源头保障农产品安全。后续，海淀区农委还将采取一系列政策措施，探索推进“化学农药零使用”工作。

匠人征集

匠心育“樱”才

樱桃好吃树难栽。为在全区农业领域倡导工匠精神。发布会上，海淀区农委推出首批农业匠人――樱桃匠人，并颁发荣誉证书。樱桃匠人分别是四季青镇果林所党支部书记赵世良――他38年如一日种植樱桃，成为海淀樱桃种植的“领路人”；西北旺镇冷泉村李林峰樱桃采摘园园主李林峰――他用心钻研樱桃种植技术，成为樱桃“土专家”。他们都是在樱桃品种繁育、栽培技术改良、传授种植技术等方面做出了突出贡献。

同时，为表彰更多的不忘初心的海淀农业工作者，打造海淀区精品农业，海淀区农委正式发布“海淀农业匠人”征集活动，将在全区范围内开展：他们或在农业的相关领域做出了突出贡献，他们或用自己的一技之长带领一方百姓致富，他们或是海淀农村城市化进程中的领路人。此次“海淀农业匠人”的征集可以自荐，也可以推选，相关资料可以发送至邮箱：haidiannyjr@sina.com，后期将为匠人撰文拍视频，并在全区进行推广，让海淀农业的工匠精神深入人心。

采摘品鉴

一批夏季特色果品集中上市

樱桃节发布会当天以一部视频短片的形式呈现了海淀樱桃从花期到结果期的生产管理过程。海淀区农委负责人介绍，全区30个规模樱桃园区都是农业标准化示范基地，有规范的生产管理规程，确保生产出的樱桃果品优质安全。同时，发布会现场还对当天采摘的樱桃进行了农残检测，各项指标均符合要求。

5月底-7月，海淀区的樱桃、玉巴达杏、小西瓜、葡萄等夏季果品相继成熟，市民可以品蘑菇宴、尝农家饭、摸稻田鱼，享受海淀生态农业建设成果，感受农业历史文化的传承与发扬，体验离家最近的后花园里的乡村休闲生活。此外，市民还可以关注“海淀农委”微信公众号，回复“小菜园”三个字即可弹出海淀“小菜园”的分布图。小菜园所在的园区可以免费为承租者提供爱心标识牌、籽种、育苗、有机肥料、远程监控等各种服务。若您工作繁忙，不能按时照顾您种的菜，园区还提供点对点托管服务。

海淀不仅拥有距离市区最近的樱桃园，同时在生态环境打造、食品安全监管、农产品品质提升等方面均做了诸多工作。欢迎首都市民来海淀采摘、品尝樱桃等农产品。海淀区将不断努力，打造安全、优质的现代农业产业，并以科技赋能，用新颖、便捷的方式打造海淀农业品牌。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215056-1.html

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