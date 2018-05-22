倍加福推出用于日常生产的工业4.0解决方案

在倍加福展台上，德国汉诺威工业展的观众体验了“专属数字化画像”与“个性化少批量定制”相结合的最新技术。

通过连接个性化服务将3D扫描和少批量定制合二为一

在倍加福展台上，德国汉诺威工业展的观众体验了“专属数字化画像”与“个性化少批量定制”相结合的最新技术。观众可进行个体3D扫描，将立体画像跃然纸上，登上杂志封面，还可以通过数字双胞胎模拟金属板材折弯机的生产过程，并根据各种原材料的不同特性对结果进行优化。

作为“解决方案园”的一部分，倍加福在展会上展出了两款新展品，其集成工艺均符合工业4.0标准。

该公司秉承“连接个性化服务”理念，拥有第一手小批量定制经验。

观众纷纷步入倍加福体验区进行个体3D扫描。体验区四周布置有6个高精度的R2000系列二维LiDAR传感器，可对观众从头到脚进行三维扫描，并获取个人轮廓测量数据，存储于倍加福子公司Neoception运营的NeoNeon数据云上。这些数据会转换为图像并刊登到展会个性化杂志封面上，也可为全球范围内做进一步3D图像处理提供强有力的数据基础。

通过“数字双胞胎”，观众可使用柔性金属板来配置其选择的产品，这些数据将被传送至奥地利制造商Salvagnini的一台金属板折弯机上，该折弯机会立即开始生产该产品。

为了在无弯曲测试的情况下进行少批量定制，必须针对每批材料对工艺进行优化，因为金属板材的弯曲性能可能会产生很大差异。在金属板弯曲过程开始时即对金属板的实际情况进行分析，并使用林茨制造中心(LCM)开发的数字化双胞胎进行对齐，然后计算调整参数，并在进行弯曲时将其传送至机器。

倍加福制造的感应定位系统和超声波传感器在实现材料加工工艺优化的过程中起到十分重要的作用。为了实现高效的质量控制，使用倍加福Smart Runner Matcher系列的光学传感器对成品轮廓进行测量。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215057-1.html

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