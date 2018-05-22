通用电气运输业务与西屋制动正式合并

通用电气公司同意将其拥有百年历史的运输业务与列车制动系统制造商西屋制动Wabtec合并，这项交易估值约为111亿美元，并将于2019年初结束交易。

近日，通用电气公司同意将其拥有百年历史的运输业务与列车制动系统制造商西屋制动Wabtec合并，这项交易估值约为111亿美元，并将于2019年初结束交易。根据声明，通用电气将获得29亿美元的预付款，而Wabtec股东将拥有该合并公司约49.9％的股权，GE公司及其股东将拥有合并后公司的剩余股份。

过去几年糟糕的业绩表现使得通用电气陷入困境，新上任的行政总裁约翰弗兰纳里（John Flannery）开始通过裁员和出售业务来减轻负担，包括剥离金融业务，将家电业务卖给海尔，把工业解决方案和电气系统业务卖给ABB集团，此外，还进行了一系统的开支缩减，包括出销售不必要的私人飞机等。

面对通用电气126年历史上最严重的经济萧条之时，首席执行官Flannery已承诺削减成本，并重点关注位于波士顿的航空和能源等关键市场。去年，通用电气将其铁路部门进行了简化和降低复杂性，旨在提高运营的效率。

此次合并这也是约翰弗兰纳里摆脱当前困难的重要一步。西屋制动总部位于美国宾夕法尼亚州，是世界轨道行业的领跑者，产品涵盖了高速列车、机车、货车及城市轨道交通，其中机车制动装置和车辆制动装置是核心业务。

Wabtec公司在去年创造了约39亿美元的收入，而GE运输部门创收约42亿美元，交易成功后西屋的总收入达到91亿美元。GE运输部门拥有约9000名员工，生产货运和客运火车、船用柴油发动机和采矿设备等产品。

此次交易对Wabtec来说是一场革性的转变，世界上最大的货运机车和铁路设备制造商合二为一，Wabtec的年收入将会翻一番。Wabtec首席执行官Raymond Betler在声明中表示，随着行业的不断改善，Wabtec与通用携手共同推动2019年乃至更长时间的巨大增长。

交易完成后，Raymond Betler仍将是合并后公司的总裁和首席执行官，其董事长Albert Neupaver被重新任命执行董事长。GE运输系统集团首席执行官Rafael Santana将成为西屋货运分部的总裁兼首席执行官。

西屋和通用电气运输都是全球行业的领导者，两者合并将高度优势互补，能为客户提供创新的解决方案，两家公司有超过250年的铁路工业遗产和共同关注安全性、可靠性、质量和客户的关系。交易完成之后，西屋公司的总部将继续留在宾夕法尼亚州，西屋货运分部总部将设在芝加哥和西屋公交总部仍将留在巴黎。

去年，弗兰纳里告诉GE股东，计划将通用电气降为三大核心业务：电力、航空和医疗保健。通用电气通过销售、分拆或其他手段摆脱至少200亿美元的资产。这与前任Jeff Immelt和杰克・韦尔奇的帝国建设背道而驰。

通用电气的股票在去年已经损失了大约一半，而且该公司一直与激进的对冲基金特里恩基金管理公司（LeanField Management LP）合作，这家公司在其董事会中负责扭转业务。

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