　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

智能风口来了 “光伏强国”脚步提速

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-22 19:00

在新能源行业，2017年中国新增装机容量占全球一半，世界范围每10片太阳能电池板中就有6片产自中国企业，经历过“两头在外”的尴尬和“双反”带来的“冰冻寒

今年初，国际能源署发布预测，2018年可再生能源领域的明星行业是新能源产业。

据《国际能源署全球可再生能源报告2017版》显示，在太阳能光伏行业，2017年中国新增装机容量占全球一半，世界范围每10片太阳能电池板中就有6片产自中国企业，经历过“两头在外”的尴尬和“双反”带来的“冰冻寒潮”，中国的光伏产业正在复苏中迎来新的春天。

近日，工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局、国务院扶贫办联合印发《智能光伏产业发展行动计划（2018―2020年）》（以下简称《计划》），业内人士纷纷表示，此举明确了今后光伏产业的发展方向，将加速我国从“光伏大国”向“光伏强国”迈进。

走智能化之路 迈向全球价值链中高端

“让光伏板跟着太阳走”“让光伏电站实现自我检查”“让远程遥控更便捷”“让无人电站更安全”……哪个不需要更“聪明”的解决方案？

“经过十几年的发展，光伏产业已成为我国为数不多的、可同步参与国际竞争并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均居全球前列，已具备向智能光伏迈进的坚实基础。”工业和信息化部电子信息司负责人说。

此次《计划》要求，以构建智能光伏产业生态体系为目标，加快提升光伏产业智能制造水平，推动互联网、大数据、人工智能等与光伏产业深度融合，鼓励特色行业智能光伏应用，促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端。

中国生产力促进中心协会光伏专委会委员、山东航禹能源有限公司执行董事丁文磊表示，新兴的光伏行业装备水平高、全球话语权强、发展后劲足，此次又制定颁布了智能光伏制造激励政策，这些都要求我国光伏产业必须走在创新前列。

“之前从未有如此高屋建瓴、系统化的文件对光伏产业发展部署，特别是把高端装备的智能制造提到很高的位置，说明国家对光伏产业如何快速高效发展洞见深远。”汉能薄膜发电集团执行董事及首席执行官司海健感慨地说，“令人兴奋的是，《计划》的勾画正与我们企业的发展现状相契合。”他介绍，目前汉能已实现了核心装备的国产化和技术产业化，从2012年到2014年并购美国和德国的4家薄膜技术公司，掌握了全球领先的铜铟镓硒和砷化镓技术、高端装备产线制造技术及研发能力，并着手将人工智能、大数据、互联网及信息化技术集成于自动化生产系统中。

增强应用多元性 “光伏＋”激发产业新动能

除了太阳能屋顶，近年来，越来越多的光伏日用品正悄然走进人们的生活。

“为满足人们在户外场景下的电力供应需求，汉能去年推出了发电纸、发电背包等一系列移动能源产品。”汉能薄膜发电集团副总裁、渠道事业部首席执行官曹文辉认为，“智能生活与新能源利用的融洽，不仅能让更多的人享受太阳能产品的品质，也有利于更好地保护环境。”

此次《计划》提出，要提升智能光伏终端产品供给能力，推动先进光伏产品与消费电子、户外产品、交通工具、航空航天、军事国防等结合，鼓励发展太阳能充电包、背包、衣物、太阳能无人机、快装电站等丰富多样的移动产品。

“这增强了光伏应用的多元性。以前把光伏产业仅作为能源独立体发展较局限，现在国家首次联合多部委提出结合‘光伏＋’，对其多元化应用提出具体指导意见，有利于激发新的业态和动能，驱动产业创新发展。”司海健说。

除了多元化智能光伏产品的涌现，未来，光伏产品从制造到运维的整个生命周期都将被浸入信息化管理、系统化调度、智能化集成的统一体中，与新一代大数据、人工智能、5G通信等科技深度融合。

针对《计划》提出的推动光伏系统的智能集成和运维，丁文磊说：“我们已做了一定的探索和尝试。为了解决存续期内的运营维护方面，公司自主开发了‘金斗云’智能监控系统，通过将每块组件运行电压、电流等各项数据进行实时跟踪分析，对各个异常数据做到归类整理，以此监控整套光伏发电系统的安全、有效运行，实现光伏系统的主动运维，极大地节省了运营维护成本。”

从农村到城市 建一条智能光伏生态链

“去年，国网北京市电力公司启动了延庆山区‘煤改电’方案试点工作，结合山区农户大都有平房屋顶的特点，采用光伏发电技术＋直热式石墨烯墙裙板的组合供暖方式，不仅解决了农户冬天采暖问题，多发的电量还能卖给电网赚钱，保护当地环境。”绿能嘉业新能源有限公司总裁王敏向记者介绍。

“光伏发电外加国家补贴，经测算一个取暖季农户只需花费2000多元，不仅使用安全便捷，还可以减少空气污染，这一模式今后将在京津冀地区进一步推广。”光伏发电设备销售商、北京龙岗兴业商贸有限公司总经理陈立说。

其实，除了越来越多尝到“光伏扶贫”甜头的乡村，城市也是未来光伏应用的巨大蓝海。

此次《计划》提出开展智能光伏建筑及城镇应用示范，要求建设独立的“就地消纳”分布式建筑屋顶光伏电站和建筑光伏一体化电站，促进分布式光伏应用发展。鼓励工业园区、新型工业化产业示范基地等建设光伏应用项目。

“这可以说是对企业实践工作的理论指导版。”司海健说，汉能这几年正努力从点（光伏产品）、线（光伏行业解决方案）到面（生态城市综合解决方案）实现既定目标。去年12月，汉能推出了“新型生态城市”综合解决方案和绿色建筑、绿色园区／特色小镇、绿色交通、绿色政务等八大行业解决方案，并与贵州铜仁等城市达成战略合作协议，联合行业龙头企业、本地相关企业，全方位打造智能光伏生态体系。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215059-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:智能提速脚步风口光伏强国

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

数百万iPhone用户诉谷歌收集个人数据 索赔274亿

数百万iPhone用户诉谷歌收集个人数据 索赔274亿,iphone 谷歌 苹果 google

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS