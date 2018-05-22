智能风口来了 “光伏强国”脚步提速

在新能源行业，2017年中国新增装机容量占全球一半，世界范围每10片太阳能电池板中就有6片产自中国企业，经历过“两头在外”的尴尬和“双反”带来的“冰冻寒

今年初，国际能源署发布预测，2018年可再生能源领域的明星行业是新能源产业。

据《国际能源署全球可再生能源报告2017版》显示，在太阳能光伏行业，2017年中国新增装机容量占全球一半，世界范围每10片太阳能电池板中就有6片产自中国企业，经历过“两头在外”的尴尬和“双反”带来的“冰冻寒潮”，中国的光伏产业正在复苏中迎来新的春天。

近日，工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局、国务院扶贫办联合印发《智能光伏产业发展行动计划（2018―2020年）》（以下简称《计划》），业内人士纷纷表示，此举明确了今后光伏产业的发展方向，将加速我国从“光伏大国”向“光伏强国”迈进。

走智能化之路 迈向全球价值链中高端

“让光伏板跟着太阳走”“让光伏电站实现自我检查”“让远程遥控更便捷”“让无人电站更安全”……哪个不需要更“聪明”的解决方案？

“经过十几年的发展，光伏产业已成为我国为数不多的、可同步参与国际竞争并有望达到国际领先水平的战略性新兴产业。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均居全球前列，已具备向智能光伏迈进的坚实基础。”工业和信息化部电子信息司负责人说。

此次《计划》要求，以构建智能光伏产业生态体系为目标，加快提升光伏产业智能制造水平，推动互联网、大数据、人工智能等与光伏产业深度融合，鼓励特色行业智能光伏应用，促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端。

中国生产力促进中心协会光伏专委会委员、山东航禹能源有限公司执行董事丁文磊表示，新兴的光伏行业装备水平高、全球话语权强、发展后劲足，此次又制定颁布了智能光伏制造激励政策，这些都要求我国光伏产业必须走在创新前列。

“之前从未有如此高屋建瓴、系统化的文件对光伏产业发展部署，特别是把高端装备的智能制造提到很高的位置，说明国家对光伏产业如何快速高效发展洞见深远。”汉能薄膜发电集团执行董事及首席执行官司海健感慨地说，“令人兴奋的是，《计划》的勾画正与我们企业的发展现状相契合。”他介绍，目前汉能已实现了核心装备的国产化和技术产业化，从2012年到2014年并购美国和德国的4家薄膜技术公司，掌握了全球领先的铜铟镓硒和砷化镓技术、高端装备产线制造技术及研发能力，并着手将人工智能、大数据、互联网及信息化技术集成于自动化生产系统中。

增强应用多元性 “光伏＋”激发产业新动能

除了太阳能屋顶，近年来，越来越多的光伏日用品正悄然走进人们的生活。

“为满足人们在户外场景下的电力供应需求，汉能去年推出了发电纸、发电背包等一系列移动能源产品。”汉能薄膜发电集团副总裁、渠道事业部首席执行官曹文辉认为，“智能生活与新能源利用的融洽，不仅能让更多的人享受太阳能产品的品质，也有利于更好地保护环境。”

此次《计划》提出，要提升智能光伏终端产品供给能力，推动先进光伏产品与消费电子、户外产品、交通工具、航空航天、军事国防等结合，鼓励发展太阳能充电包、背包、衣物、太阳能无人机、快装电站等丰富多样的移动产品。

“这增强了光伏应用的多元性。以前把光伏产业仅作为能源独立体发展较局限，现在国家首次联合多部委提出结合‘光伏＋’，对其多元化应用提出具体指导意见，有利于激发新的业态和动能，驱动产业创新发展。”司海健说。

除了多元化智能光伏产品的涌现，未来，光伏产品从制造到运维的整个生命周期都将被浸入信息化管理、系统化调度、智能化集成的统一体中，与新一代大数据、人工智能、5G通信等科技深度融合。

针对《计划》提出的推动光伏系统的智能集成和运维，丁文磊说：“我们已做了一定的探索和尝试。为了解决存续期内的运营维护方面，公司自主开发了‘金斗云’智能监控系统，通过将每块组件运行电压、电流等各项数据进行实时跟踪分析，对各个异常数据做到归类整理，以此监控整套光伏发电系统的安全、有效运行，实现光伏系统的主动运维，极大地节省了运营维护成本。”

从农村到城市 建一条智能光伏生态链

“去年，国网北京市电力公司启动了延庆山区‘煤改电’方案试点工作，结合山区农户大都有平房屋顶的特点，采用光伏发电技术＋直热式石墨烯墙裙板的组合供暖方式，不仅解决了农户冬天采暖问题，多发的电量还能卖给电网赚钱，保护当地环境。”绿能嘉业新能源有限公司总裁王敏向记者介绍。

“光伏发电外加国家补贴，经测算一个取暖季农户只需花费2000多元，不仅使用安全便捷，还可以减少空气污染，这一模式今后将在京津冀地区进一步推广。”光伏发电设备销售商、北京龙岗兴业商贸有限公司总经理陈立说。

其实，除了越来越多尝到“光伏扶贫”甜头的乡村，城市也是未来光伏应用的巨大蓝海。

此次《计划》提出开展智能光伏建筑及城镇应用示范，要求建设独立的“就地消纳”分布式建筑屋顶光伏电站和建筑光伏一体化电站，促进分布式光伏应用发展。鼓励工业园区、新型工业化产业示范基地等建设光伏应用项目。

“这可以说是对企业实践工作的理论指导版。”司海健说，汉能这几年正努力从点（光伏产品）、线（光伏行业解决方案）到面（生态城市综合解决方案）实现既定目标。去年12月，汉能推出了“新型生态城市”综合解决方案和绿色建筑、绿色园区／特色小镇、绿色交通、绿色政务等八大行业解决方案，并与贵州铜仁等城市达成战略合作协议，联合行业龙头企业、本地相关企业，全方位打造智能光伏生态体系。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215059-1.html

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