被寄予厚望的绿证为何会陷入“少人问津”的境地？

那么曾被寄予“支持绿色能源发展”厚望的绿证，为何会陷入“少人问津”的境地？绿证得不到市

“支持绿色能源，争做认购先锋！截至目前已有1738名认购者，共认购27185个绿证！”――打开中国绿色电力证书认购交易平台网站，在一幅幅风场和光伏电站宣传图片下方，有这样一行专门采用高亮字体显示的统计数据。与不断滚动的宣传照片不同，在记者接连6天的查看中，这组实时反映认购交易情况的数据却一直没有变化过。

平台统计显示，目前我国核发风电和光伏绿证累计超过2180万张，27185张的实际成交量仅占核发量的约0．12％。面对记者关于“绿证成交量为何偏少”的提问，有行业专家给出了“何止是少，根本就是没有成交量”的回复，并称“配套强制政策到现在都还没有，所以不想再评论此事了，没法儿说”。

作为“完善可再生能源支持政策和创新发展机制的重大举措”，由国家发改委、财政部和国家能源局联合推出的绿证交易制度被定义为“有利于促进清洁能源高效利用和降低国家财政资金的直接补贴强度，对凝聚社会共识、推动能源转型具有积极意义”。主管部门也明确鼓励各级政府机关、企事业单位、社会机构和个人自愿认购绿证。

那么曾被寄予“支持绿色能源发展”厚望的绿证，为何会陷入“少人问津”的境地？绿证得不到市场“认可”的根本原因是什么？低迷的表现能否改观？

认购与否几无差别

绿证于去年7月启动自愿认购之时，明阳智慧能源集团股份公司、新疆金风科技股份有限公司、北京摩拜科技有限公司、水电水利规划设计总院、北京鉴衡认证中心有限公司、北京国能日新系统控制技术有限公司等都是首批完成绿证认购的“先锋”。

“最初公司很想支持和推动绿证的交易，所以非常积极。”参与首批交易的某新能源企业相关负责人张某告诉记者，彼时公司一次性投入约200万人民币认购了一批绿证，“当时我们想抛砖引玉，让市场火起来。但作为一家企业，我们不可能一直‘抛砖’，免得到最后把手里的‘玉’也抛出去了。”

“而且就‘增强企业影响力、提升品牌社会形象’而言，我们目前并没有明显的体会。”张某表示，“虽然公司斥资购买了绿证，但无论在国内还是国际市场上，并没有感觉到与以前或者和其他没有购买绿证的公司有什么不同。”

据一位接近绿证交易平台运营方知情人士透露，在目前阶段，购买绿证只能证明消费了绿色电力，并没有实质性的奖励。企业认购绿证多是用于自我宣传。

北京鉴衡认证中心工作人员告诉记者，公司在今年2月初购买的28张绿证就是为了举办会议时宣传“绿色”形象：“购买绿证可以覆盖会议的电力消费，打造绿色会议。认购时，在同等价格下优先考虑公司的合作伙伴。”

企业、机构可作宣传之用，个人购买者又是出于何种考虑？某燃气电厂职工告诉记者：“通过单位领导推荐才知道有绿证。虽然领导没有硬性要求我们去买，但很多人都买了，我也买了2张。算是一种个人荣誉，没有实质性作用。”另一位以个人名义购买了多张绿证的人士则告诉记者：“我就在去年绿证启动会的现场，所以就买了几张。之前听说使用绿色电力对个人会有一些优惠政策，还是很期待的。”

价格是国际平均水平10倍以上

“绿证核发数量多，而购买绿证的需求量并没有那么高，供过于求。”上述知情人士透露，目前，购买绿证在1000个以上的企业只有5家，而且多与环保行业有关，“绿证在能源圈外的知名度并不高”。

据记者了解，其实一些大型跨国公司一度对国内的绿证交易怀有热情。“比如苹果公司是有购买绿证传统的，在很多国家都买，但是他们觉得中国的绿证太贵了。”知情人指出，国内的绿证价格是国际平均水平的10倍以上。“国内推出绿证最主要的目的是替代补贴。但在国际通行做法中，特别是在自愿认购阶段，卖绿证不影响拿补贴，绿证只是额外的支持。在中国完全不是这样。”

另一方面，对于国内企业而言，使用绿色电力的意识尚处萌芽阶段。“国内企业可能还不太适应。去年有排行榜总结了世界500强企业采购绿证的数量，像英特尔、苹果、亚马逊等企业都排在很靠前的位置。国内的阿里巴巴、百度等同类企业名次都相对靠后。中国企业好像并不在意这样的排名，与国外企业相比，两者根本不在同一频道上。”

中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎指出，目前企业认购绿证大部分还是源于对环保的情怀性支持，更多是为了体现一种态度。“类似于摩拜这样的企业，更加贴近普通消费者，可能购买的意愿更加强烈。而电网和传统煤电企业对于这样的支出则很慎重。”

“相关的管理机构和平台应该多做宣传和推介，在这方面企业能做的很有限。”张某说。但上述知情人士表示，“让绿证在能源行业内外都保持一定的热度也是目前推广的难点之一。因为很多政策还在调整中，价格体系也可能有一定的改变。所以，现在不是做宣传的好时机。”

“强制”交易细则争议颇多

采访中，有观点将认购少的原因指向了“自愿”，并指出根本解决办法在于实施“强制”交易。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215060-1.html

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