区块链助力食品溯源，食品安全问题或可避免一刀切

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科技传媒网讯 网易科技新闻 5月22日消息，民以食为天，如何对种类繁多、产地多样的食品进行有效溯源，成为保证食品安全、追溯问题源头面临的重要问题。近日，2018首届中国区块链食品安全高峰论坛在京召开，论坛宣布成立了中食链产业联盟，希望用区块链技术建立食品安全的追溯体系。（文/王华春）

区块链技术为何能用于食品溯源？

原国家质检总局总检验师项玉章解释称，区块链又称为分布式帐本技术，具有公开、透明，链上人人可以参与数据记录的特性。每个人都能够把存在的问题输进去，这样让使用的人很快知道，同时链上数据无法被篡改，保证了信息的一致性。

他还表示，全球食品产业链比较复杂，在农民种植、仓储、运输、销售等过程中，不同商业主体采取不同的记帐方式，标准化程度很低，造成食品可溯性比较差。而区块链技术有望解决这个难题。

区块链技术用于食品溯源有什么好处？

工业和信息化部中国信息产业网理事长陆军表示，现如今建立食品安全的追溯体系会大量采用物联网技术，如射频视频、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等，区块链是将物联网技术所抓取数据传达给消费者和监管层最好的方式，也是最有效的手段。工业和信息化部信息中心工业经济研究所所长于佳宁则表示，区块链上链是保真设备使用的前提，只有保障信息的不可篡改性才能让人们相信这些信息的真实有效。

原国家质检总局总检验师项玉章指出，与食品有关的问题时有发生，一旦爆发后果严重，由于溯源性差，无法辨认出自哪个具体的产地或者哪个具体因素导致出现问题，往往采取一刀切的办法进行处理。对所处的细分领域来说，造成大量行业内的错杀，同时引起群众过多的恐慌。区块链最大的功劳就是用科技的手段保证了食品安全问题可溯性，真正实现奖罚到位、责任到人。

在项玉章看来，区块链技术可以为食品行业做到两个重要的事。一个是实现更有效地食品链追溯，当发生食品安全事故时可以在几秒钟之内找到问题出自哪个环节。另一方面，通过技术建立品牌与消费者之间的信任感，通过区块链技术让消费者能够食用放心。

中食链产业联盟要做什么？

工业和信息化部中国信息产业网理事长陆军表示，在工信部中国信息网的平台上，在太一云全球超导区块链技术的架构之下，中食链产业联盟不但要立足于中国，也会随着全球交流、全球进出口商品贸易的更加融合，借助区块链走向全球，让区块链技术推动食品行业更加安全。

区块链用于食品溯源面临哪些困难和问题？

清华大学信息技术研究院副院长邢春晓指出，用区块链助力全程监管推进食品安全共治面临很大的挑战，一方面食品本身的物理造假、篡改等等如何与数字经济深度融合，另一方面是底层技术、硬件基础设施相对薄弱，此外还有体制、机制融合的问题。

工业和信息化部信息中心工业经济研究所所长于佳宁则认为，由于区块链数据存储的永久性，造假的成本非常高，所以上链的数据大家不太敢造假，这在一定程度上解决了物理造假和篡改的问题。另外，随着射频标签、物联网设施以及红外、雷达、AI识别等技术的发展，具有链上数据无法篡改特性的区块链技术终有一天会成为解决食品溯源的利器。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215061-1.html

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