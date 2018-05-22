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美团高级副总裁张川:2018餐饮将线上线下一体化加速

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-22 19:17

美团高级副总裁张川:2018餐饮将线上线下一体化加速,餐饮 美团 张川 外卖

科技传媒网讯 网易科技新闻5月22日消息，在美团・2018中国餐饮产业创新峰会上, 美团高级副总裁张川认为,“餐饮产业未来发展，可以概括为线上线下一体化、供应链垂直整合、以及餐饮零售化三大趋势。”他表示，目前电影票务线上化率为80%，高铁购票线上化率更达到了90%，而餐饮行业线上化率还不到10%。他说，“通过线上线下一体化、数据化、科技化，未来餐厅可以把每一个顾客变成用户、每一个用户变成会员，店长可以通过大数据了解每个顾客，提供千人千面的服务，这是一次产业的变革。”

关于供应链垂直整合，张川认为，供应链成本是未来餐饮行业最有可能被大幅度降低的部分，通过更好的B2B服务，从种植养殖食材、采购、运输、库存管理、菜品设置，到最后的成品、半成品售卖，都将成为一个垂直整合的过程，能够产生真正的效益提升。

此外，“餐饮零售化”、“零售餐饮化二者的逐渐融合将创造出全新的模式和无限的想象空间。他表示：“未来十年餐饮产业和互联网将进一步融合，美团应当做商家全生命周期的合作伙伴，与中国的餐饮行业共同成长。”

同时,在此次创新峰会上，美团联合行业媒体餐饮老板内参共同发布《中国餐饮报告（白皮书2018）》。报告显示，2017年餐饮业营收近4万亿，而在2017年国民生产总值82.71万亿中，跟“吃”有关的占比为16%即近14万亿，这表明未来餐饮新零售进化空间巨大。此外，2017年, 线上外卖市场规模突破3000亿，和2011年的203.7亿相比，增长了13.6倍，外卖住宅区订单交易额占比已达50%，从这个角度看，外卖取代的不是堂食而是在家做饭。

餐饮品类方面最显著的特征是单品餐饮爆发式增长，一道菜开火一家餐厅成为餐饮品类赛道上的新常态。面对“大而全”和“小而精”的餐厅，63.3％的消费者会倾向于选择后者。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215062-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:外卖张川美团餐饮

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