¿Æ¼¼´«Ã½Íø »¥ÁªÍø×ªÔØ ÍøÒ× 2018-05-22 21:02
°Ù¶È¹Ù·½ÉùÃ÷£º¡°ÀîÑåºêÐ¡Èý¡±´«ÎÅÊÇ×ÓÐéÎÚÓÐ,ÀîÑåºê °Ù¶È Ð¡Èý Ö¤¾Ý ¹¥ÊÆ
¿Æ¼¼´«Ã½ÍøÑ¶ ÍøÒ×¿Æ¼¼ÐÂÎÅ5ÔÂ22ÈÕ£¬°Ù¶È¹Ù·½·¢²¼ÉùÃ÷£¬³Æ½üÈÕÍøÂçÉÏÓÐ¹ØÀîÑåºê¼°ÆäÐ¡ÈýºÍ¼ÒÈËµÄ´«ÑÔ´¿Êô×ÓÐéÎÚÓÐ¡£
°Ù¶ÈÔÚ¹Ù·½ÉùÃ÷ÖÐ³Æ£¬¡°¹ýÈ¥£¬¶ÔÓÚÀàËÆ´«ÑÔÀîÑåºêÏÈÉú¶¼±¾×ÅÇåÕß×ÔÇåµÄÌ¬¶ÈÃ»ÓÐ×·¾¿£¬¼øÓÚ´Ë´ÎÔìÒ¥ÄÚÈÝÖ®¶ñÁÓ¡¢À´ÊÆÖ®Ð×ÃÍ¡¢Éç»áÓ°ÏìÖ®´ó£¬ÒÑ¾ÑÏÖØËðº¦ÁËµ±ÊÂÈËµÄÉùÓþ£¬²¢¶Ô°Ù¶ÈÆ·ÅÆÔì³ÉÁËÉËº¦£¬ÎÒÃÇÒÑÊÕ¼¯Ö¤¾ÝÏò¹«°²»ú¹Ø±¨°¸£¬¼á¾ö×·¾¿ÔìÒ¥ÕßºÍ¶ñÒâ´«²¥ÕßµÄ·¨ÂÉÔðÈÎ¡£×îºó¿ÒÇë´ó¼Ò²»´«Ò¥²»ÐÅÒ¥£¬¸ÐÐ»¸÷Î»µÄ¹ØÐÄºÍÀí½â£¡¡±
£¨°Ù¶ÈÉùÃ÷²¿·Ö½ØÍ¼£©
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-215064-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä
Äê¸âÂèÂè¶¨ÖÆ£º¸ßÑÕÖµÓÖºÃÓÃµÄÒ°²Íµæ
Êý°ÙÍòiPhoneÓÃ»§Ëß¹È¸èÊÕ¼¯¸öÈËÊý¾Ý Ë÷Åâ274ÒÚ,iphone ¹È¸è Æ»¹û google
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£