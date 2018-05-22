成本下降 中印两国领跑全球太阳能电力增长

2017年全球新增太阳能装机98吉瓦，中国占53吉瓦。同时，发电资产使用期间的单位电力成本同比下降15％，至86美元／兆瓦时。

根据能源经济与金融分析研究所IEEFA的分析，因为建设新项目的成本下降，中国和印度正在推动全球大规模太阳能发电的快速发展。

IEEFA在一份报告中表示：“太阳能在推动全球发电市场持续转型，存储，风能，水力发电和能源效率方面正在发挥越来越重要的作用。

根据IEEFA的统计，全球最大的经营实用规模的太阳能项目集中在中国和印度，包括：

根据彭博新能源财经数据，IEEFA表示，2017年全球新增太阳能装机98吉瓦，中国占53吉瓦。同时，发电资产使用期间的单位电力成本同比下降15％，至86美元／兆瓦时。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215065-1.html

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