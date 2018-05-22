老人为返利投8万元助“光伏扶贫” 结果到手却是一堆奶粉

在现场记者看到一些宣传资料，无论是办公场所内的墙上还是外面走廊上，都在宣传光伏发电扶贫，会员购买牦牛奶粉的钱，则用于光伏发电扶贫，并赠送收益。

近日，李先生反映：我父亲80多岁了，被芦淞区一家叫红源纵汇联健康管理中心的机构忽悠“买牦牛奶粉，买了有返利”，老人总共投进去8万元左右，还到处借钱。我们担心他被骗，但怎么劝都劝不听。

李先生的父亲购买的牦牛奶粉

投诉

老人被忽悠买奶粉有返利 子女担心被骗

5月20日上午，记者来到李先生父亲的家里，李先生和他的兄弟姐妹立即拿出很多罐装的牦牛奶粉，说起老人的遭遇又急又气。

据李先生介绍，父亲李大爷今年81岁，从今年年初开始，就在红源纵汇联健康管理中心买牦牛奶粉，两罐奶粉售价1369元，买两罐奶粉就算一份，可以返利，每天返3元到10元，周一到周五可以去该机构领现金返利。该机构打着光伏发电扶贫政策的旗号，深深地吸引了李大爷。“现在老人已经投进去8万元左右，每天返400多元。”

李先生说，现实情况并不是这么美好。为了获得更多的返利，老人不断投钱买牦牛奶粉，返回来的利，又做本钱投进去，几个月以来，名义上得了1万元返利，实际没有一分钱拿到手上。李大爷拿到手的，就只是大量的牦牛奶粉。

“根本吃不了那么多牦牛奶粉，现在我们四个兄弟姐妹家里都放了很多，父亲还送了一些牦牛奶粉给别人。”李先生说，现在父亲已经没有钱再投入了，就开始在外面借钱，这让子女们急得不得了，“陷得太深了，最后机构卷款跑路，我们担心父亲承受不住打击。”

见面

老人对光伏发电扶贫深信不疑 坚持要投资

昨日上午，李先生跟随建设工商所的执法人员来到位于市中心的红源纵汇联健康管理中心，并叫来父亲李大爷。

在现场，见到儿子李先生，李大爷显得很激动，认为子女干涉他的自由。

“我们是响应国家号召，精准扶贫。”据李大爷讲述，他是今年1月份开始投资红源纵汇联的光伏发电扶贫项目的，加上返利，陆陆续续投了8万元左右。返利则是每天领取光伏发电收益的60％，从300多元到500元不等。

李大爷还要继续说时，被红源纵汇联的工作人员打断，称是“商业机密”。

至于是否看到光伏发电扶贫项目的相关文书，李大爷说，目前还没看到，近期公司将组织活动，准备带他还有其他老人到四川成都去考察。

现场

资料上宣传“扶贫”项目，买奶粉“赠送”收益

在现场记者看到一些宣传资料，无论是办公场所内的墙上还是外面走廊上，都在宣传光伏发电扶贫，会员购买牦牛奶粉的钱，则用于光伏发电扶贫，并赠送收益。

购销合同显示，老人一次性消费牦牛奶粉1369元，就能成为相应级别会员，最高累计可以获赠2369份收益，以1369元为一个标准，依此类推，消费越多，收益也就越多。

记者从宣传资料上看到，所谓的2369份收益，其实就是2369元。红源纵汇联推出赠送活动，买5份送1份、买10份送3份、买20份送7份，如果老人买20份牦牛奶粉（每份1369元），投入27380元，总收益就能达到99557元。

在宣传资料上、购销合同上，都充斥着“光伏发电扶贫”的字眼，但是红源纵汇联和四川纵汇联电子商务有限公司之间签订的授权协议书上，并没有这样的字眼。记者要求提供相应的文书，证明和光伏发电扶贫有关，红源纵汇联也没有提供，称网上可以查到。但记者在网上并没有查到红源纵汇联和光伏发电扶贫有关的任何权威信息。

记者随机查看了一份名单，发现上面登记的40多名人员，全部都是60岁到80多岁的老人。

进展

工商介入调解，中心答应退回老人的钱

建设工商所所长李龙涛告诉记者，一些机构通过赠送礼品、返利、组织出游、宴请等手段吸引老人的投资兴趣，让老人投资购买产品，这种现象已经很普遍。老人在投资时，其实对投资的概念并不是很清楚，存在很高的风险。

经过工商执法人员调解，李先生和红源纵汇联健康管理中心已经初步达成共识，该退给李老人的钱，该中心会退回。

红源纵汇联的销售模式究竟是怎样的？其在经营过程中是否有违法行为？目前建设工商所还在进一步调查中。

提醒

子女多陪伴老人，提醒老人谨慎投资

李龙涛认为，现在很多老人之所以被吸引去投资买产品、买保健品等，主要还是缺乏家人的陪伴。他提醒家里有老人的市民，要多陪伴老人，最好一起生活，这样才能随时掌握老人的情况，提醒老人谨慎投资。

他也建议老人，在投资或购买保健品前，要多和子女沟通，或向政府部门咨询，以免上当受骗。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215066-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm