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新兵杀到，太阳能组件行业风云再起？

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-22 23:02

每隔个2-3年，总有一批风头正劲的组件产能大户，逐渐消失于行业的中心，慢慢的走向没落。而新的一批行业进入者，逐渐发展成为行业的领头羊，短短的几年潮起潮落

组件制造行业并没有外表看起来那么高的技术门槛，这意味着新加入的竞争者往往通过自己的技术，或者资金优势取得后发优势，而取代先前的市场竞争格局。

每隔个2-3年，总有一批风头正劲的组件产能大户，逐渐消失于行业的中心，慢慢的走向没落。而新的一批行业进入者，逐渐发展成为行业的领头羊，短短的几年潮起潮落，组件行业完成了一轮新的“新陈代谢”。

各个组件制造企业拥有的市场份额从来就无法稳定下来，这似乎已经成为光伏行业不成文的规律。

比如尚德首富的跌落，赛维的破产，再到陷入债务困境的某国内组件巨头，这些曾经的光伏行业的领头羊，似乎都没有逃脱出这个悲惨的“诅咒”，相对应的是，依靠金刚线切割取得的成本优势的隆基，背靠雄厚资金实力的协鑫，这些后来居上的新领导者却在近两年里风光无限，似乎在某种程度上验证这条规律的正确性。

但现有的市场领导者是断然不能掉以轻心的，因为根据这条不成文的规律，后来者正在追赶的路上，他们将是现在暂时的默默无闻者，但谁也无法否认，有可能在明天，他们一朝崛起，打破现有的市场份额，从而取代现有的领导者地位。

比如前段时间的这两则新闻，就明白无误的说明了新的竞争者在加入激烈的市场竞争，力图分得一杯羹。

福建钜能电力有限公司计划总投资 125 亿元，计划到2020年建设产能达5GW全球最大的HDT高效太阳能电池生产基地；第一期预计在2018年5月份实现试产。

一出手就是5GW的产能，这个建立在福建的工厂投资不小，产能如果能达到5GW，规模也不小。据说它的电池转换效率超过22%，虽然不知道其组件的转换效率，但22%的量产电池效率，进入到组件环节，转换效率不会低，要超过许多现存的组件。

以国内市场上较为火热的某单晶产品进行对比，就能发现，其单晶组件不过是达到18.1%，而钜能厂家一旦生产，在利用转换效率上的优势，就会可能把原有的市场竞争格局击破。

再又如中来股份，这家是依靠组件背膜起家的辅材类企业，这两年开始涉足组件制造领域。

2017年4月12日，中来股份宣布：公司拟在浙江衢州投资光伏产业园项目，建设年产10GW N型单晶IBC与双面太阳能电池生产基地，计划总投资200亿元。其中一期建设为3GW N型单晶IBC双面太阳能电池项目，其N型PERT电池转换效率达21%，IBC电池转换效率达23%，这组数据让人眼前一亮。

纵观这两支“新兵”，发现他们都是以高效电池为突破口，赌下巨资，形成巨大的产能优势，意图在组件制造领域，谋求市场竞争优势。

他们的举动也在某种程度上说明了要想进入组件制造领域，不但具有一定的技术门槛，而且对初始投资的资金要求是越来越高。后来者需要付出更多的代价才能有足够的实力杀入组件制造业。在不远的将来，本文开头说到的组件制造业更替规律是否能继续“灵验”，再次改变组件市场格局，我们不妨拭目以待。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215068-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:组件太阳能光伏

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