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2017全国可再生能源电力发展监测评价：光伏发电装机1.30亿千瓦

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-23 01:00

截至2017年底，全国可再生能源发电装机容量6．5亿千瓦，占全部电力装机的36．6％，其中水电装机（含抽水蓄能）3．41亿千瓦，风电装机1．64亿千瓦，光伏发电装机1

近日，国家能源局公布了关于2017年度全国再生能源电力发展监测评价的通报，文件称，为促进可再生能源开发利用，科学评估各地区可再生能源发展状况，确保实现国家2020年、2030年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15％左右和20％左右的战略目标，根据《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》（国能新能〔2016〕54号）和《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》（发改能源〔2016〕1150号），我局委托国家可再生能源中心汇总有关可再生能源电力建设和运行监测数据，并与各地区能源主管部门和电网企业进行衔接和复核，形成了《2017年度全国可再生能源电力发展监测评价报告》（以下简称监测评价报告）。

一、全国可再生能源电力发展总体情况

截至2017年底，全国可再生能源发电装机容量6．5亿千瓦，占全部电力装机的36．6％，其中水电装机（含抽水蓄能）3．41亿千瓦，风电装机1．64亿千瓦，光伏发电装机1．30亿千瓦，生物质发电装机1476万千瓦。2017年可再生能源发电量16979亿千瓦时，占全部发电量的26．5％，其中水电发电量11945亿千瓦时，占全部发电量的18．6％，风电发电量3057亿千瓦时，占全部发电量的4．8％，光伏发电量1182亿千瓦时，占全部发电量的1．8％，生物质发电量795亿千瓦时，占全部发电量的1．2％。

二、各省（区、市）可再生能源电力消纳情况

2017年，包含水电在内，全部可再生能源电力消纳量为16686亿千瓦时，同比增加10．8％，占全社会用电量的比重为26．5％，同比上升1．1个百分点。综合考虑各省（区、市）本地生产、本地利用以及外送电力消纳量情况，2017年各省（区、市）可再生能源电力消纳量占本地区全社会用电量的比重如下：

表12017年各省（区、市）可再生能源电力消纳情况

2017全国可再生能源电力发展监测评价：光伏发电装机1.30亿千瓦

三、各省（区、市）非水电可再生能源电力消纳情况

2017年，全国非水电可再生能源电力消纳量为5025亿千瓦时，同比增加35．2％，占全社会用电量比重为8．0％，同比上升1．7个百分点。综合考虑各省（区、市）本地生产、本地利用以及外送电力消纳可再生能源电量情况，2017年，各省（区、市）非水电可再生能源电力消纳量占本地区全社会用电量的比重如表2。

从非水电可再生能源消纳比重来看，青海、宁夏、内蒙古最高，均超过18％；从非水电可再生能源消纳同比增长来看，西藏、陕西、河南三省（区）同比增长较快，分别同比上升了3．9、3．9和3．7个百分点；从完成2020年非水电可再生能源电力消纳比重目标情况来看，宁夏、青海、内蒙古等17个省（区、市）非水电可再生能源消纳比重已达到2020年目标，湖北、贵州、江苏、陕西达到2020年目标的75％以上，广东、海南、重庆低于2020年目标的50％。

表2 2017年各省（区、市）非水电可再生能源电力消纳情况

2017全国可再生能源电力发展监测评价：光伏发电装机1.30亿千瓦

2017全国可再生能源电力发展监测评价：光伏发电装机1.30亿千瓦

注：贵州网对网外送电量按《关于下达2017年黔电送粤计划分配方案的通知》（黔经信运行〔2017〕26号）中水电30％、风电4％的外送比例计算，由于和上年度测算依据不同，贵州非水电可再生能源电力消纳比重同比下降0．3个百分点。

四、风电、光伏发电保障性收购落实情况

2016年，国家发展改革委、国家能源局按照《可再生能源法》要求，核定了重点地区风电和光伏发电最低保障收购年利用小时数，提出全额保障性收购相关要求。

2017年，全部规定风电最低保障收购年利用小时数的地区的风电实际发电小时数较2016年均增加，但新疆Ⅲ类资源区、甘肃、宁夏、吉林Ⅲ类资源区未达到风电最低保障收购年利用小时数要求。其中，甘肃Ⅱ类和Ⅲ类资源区实际利用小时数与最低保障收购年利用小时数偏差分别为－305小时和－383小时；宁夏由于来风情况偏差，偏差为－200小时；新疆Ⅲ类资源区和吉林Ⅲ类资源区偏差分别为－116小时和－112小时。其他地区达到风电最低保障收购年利用小时数要求。

2017年，内蒙古、青海、黑龙江、吉林、山西II类地区、河北II类地区达到光伏发电最低保障收购年利用小时数要求，五个省（区）未达到要求，其中，甘肃I类和II类地区实际利用小时数与最低保障收购年利用小时数偏差分别为－382小时和－271小时，新疆I类和II类地区偏差分别－274小时和－270小时，宁夏偏差－174小时，陕西II类地区偏差－13小时，辽宁偏差－5小时。

表3 2017年风电重点地区最低保障收购年利用小时数落实情况

2017全国可再生能源电力发展监测评价：光伏发电装机1.30亿千瓦

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215071-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:1.30亿千瓦装机2017发电

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