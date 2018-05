Ó¢¹ú·¢ÏÖËÄÇ§ÄêÇ°¹Ç»ÒÎÍ£¬¾àÀëµØ±í½ö25ÀåÃ×

英国发现四千年前骨灰瓮,距离地表仅25厘米

(原标题:Incredible 4,000-year-old intact clay urn containing human remains is 'miraculously' unearthed in a Cornish farmer's field)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月22日消息,目前,考古学家在英国康沃尔郡地面之下25厘米处挖掘发现一个4000多年前粘土瓮,里面竟然存放着人类骨灰,这项发现被称为“不可思议的考古奇迹”!

这个远古骨灰瓮是在康沃尔郡东南部Looe邻近地区发现的,被认为这是神秘青铜器时代祭祀仪式的一部分。当考古挖掘工作开始时,当地农夫对研究人员说:“我们过去几十年对这片土地已耕种翻犁过许多次。”但当研究人员在地表之下25厘米处挖掘出一个远古粘土瓮,令他们吃惊不已,经鉴定其历史可追溯至4000多年前的青铜器时代。

让研究人员更加困惑的是,这片土地曾在中世纪有人类活动迹象,从而表明这个具有4000年历史的粘土瓮在数千年人类活动范围内被严重忽视。

澳大利亚国立大学首席研究员凯瑟琳·弗里曼(Catherine Frieman)博士称,很可能这是青铜器时代的一处大型高地,一直到中世纪都作为掩埋死者遗骸。最新发现的粘土瓮是一个密封完整的人类骨灰瓮,所以它可能告诉我们很多关于数千年前人类火葬仪式的细节过程。同时,考古学家在骨灰之中发现了一些可辨认的骨骼碎片,将潜在告诉我们更多关于远古人类火葬的重要线索。

弗里曼博士称,研究人员能够计算出死者的性别和年龄,甚至他来自何处,以及他吃的食物。更深入分析甚至能揭晓死者所吃食物来自何处,死者童年时期牙齿生长时所吃的食物和饮用的水质。他说:“在这处考古遗址发现大量考古文物,我感到非常兴奋!尽管这里经过数代人的耕作,但我们仍在地表25厘米之下发现保存完好的4000年前粘土瓮,这简单是一个考古界奇迹发现!”

弗里曼说:“这是一个非常美丽、非常完整的葬礼。”据悉,该考古遗址还发现了其它大量青铜器时代陶器,燧石工具,以及两个质量较好的锤石,它们是用于制作燧石工具的。

然而,令弗里曼和研究人员感到不解的是远古人类这样掩埋骨灰瓮“有些草率不负责任”,相比之下,他们发现12-13世纪掩埋的骨灰瓮保存非常精细,是小心翼翼地放置在几层扁平石头之下。

弗里曼说:“我们甚至发现骨灰瓮上还附着一些熟食,我们不知道为什么会出现这种情况。”研究人员指出,数千年前这处高地坟堆建造完成之后,12-13世纪一些人有意将这些骨灰瓮挖掘出来,然后再次掩埋。当时这里有两个修道院,然而奇怪的是当时仍有非基督教活动存在着。

弗里曼表示,似乎有证据显示当时有祭祀仪式,但是我们并不清楚具体的仪式细节。同时,考古小组还挖掘发现一个圆形房屋遗址,这是一处远古住宅或者土地标志,其历史可追溯至公元前500年,它可能有助于推测古坟的准确位置。

这里是一个拥有悠久历史的旅游地点,从这个视角能够看到英格兰南部海岸全景,我们知道该海岸有许多青铜器时代沉船残骸,因此这是史前一条重要的“航运高速路”。

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-215072-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm