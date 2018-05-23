Ó¢¹ú·¢ÏÖËÄÇ§ÄêÇ°¹Ç»ÒÎÍ£¬¾àÀëµØ±í½ö25ÀåÃ×

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£¨Ô±êÌâ£ºIncredible 4,000-year-old intact clay urn containing human remains is 'miraculously' unearthed in a Cornish farmer's field£©
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