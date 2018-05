AIÑ§»áÔÚÊµÑéÊÒÅàÑøÌØ¶¨Ï¸°û£¬ÑÐ¾¿ÐÂÒ©»ò¸üÓÐÐ§ÂÊ

AI学会在实验室培养特定细胞,研究新药或更有效率

(原标题:Robots Can Grow Humanoid Mini-Organs From Stem Cells Faster And Better Than People)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月21日消息,自动化机器人现在已经配备了能够借助干细胞培育简化版仿造人类器官的工具。幸运的是,这并非是来自“机器人统治地球并且圈养人类”的科幻情节,而且这项技术能够让制药学和其它生物学研究变得更简单、更迅速。

如果给予这种机器人一些多能干细胞(能够发育成任何类型细胞的干细胞),21天后它们就能够在实验室培育出的仿造人类器官上,完成复杂的药效或者基因操控测试。据发表在《细胞:干细胞》杂志上的一项研究称,这一过程与一些人类培育迷你器官的实验相比更加快速而且更加可靠。

研究人员Benjamin Freedman在一篇新闻稿中称:“通常创建一个这种级别的实验需要一名研究人员耗费一整天时间,而机器人能够在20分钟内完成。”他描述了生物学研究中这些更沉闷的实验部分,如何通过自动化避免人们因为疏忽或者意外搞砸一项实验。

由于实验时间能够大大缩短,华盛顿大学医学院的科学家们已经开始使用这些机器人进行高通量筛选,这种实验能够一次性测试大量的样本。由于他们能够一次性同时测试如此多的肾脏类器官,研究人员已经了解到不同的药物构成对多囊性肾病能够带来什么影响。

现在认为机器人将很快带来更好药物的想法还为时尚早,但是目前为止的结果相当令人惊喜。事实上,科学家们也已经将这些令人惊奇的发现发表了出来。随着类人器官的培育越来越容易,药物试验与人类的相关性也将越来越强。

目前有许多药物和治疗都是建立在动物研究的基础上,而且在人类身上的效果也有所不同。虽然这些人造器官无法像真正的人类器官一样复杂,但是它们却代表着我们在医学研究这一领域实现的巨大进步,它们能够帮助我们了解我们皮肤下究竟发生了什么变化。(过客)

