自动化领域最新动态一览(五月第四期)

Triton将Aventics安沃驰出售给艾默生

5月17日，Triton正式宣布将旗下Aventics安沃驰出售给艾默生，以此来确保Aventics安沃驰未来的繁荣和稳定。与Emerson公司之间的并购协议已经达成，其批准过程正在进行中。该并购预计将于2018年第三季度完成，须经监管部门的批准，完成必要的磋商和其他惯例性的完成条件。

ABB机器人重庆应用中心正式开业

5月17日，ABB机器人重庆应用中心在两江新区正式揭幕，标志着ABB机器人业务在西部地区的布局完成了战略性的一步。未来，ABB机器人重庆应用中心将为客户提供从应用开发、前端销售、系统集成到客户服务的全价值链业务支持，重点满足汽车制造、3C产品制造、装备制造和消费品制造等重庆和西部优势产业对工业机器人快速增长的市场需求。

ABB中国制造第十万台伺服电机下线

日前， ABB中国制造的第十万台伺服电机在上海ABB动力传动有限公司下线。这台伺服电机是由ABB本土团队研发，在HDS系列平台上针对客户需求量身定制的产品，它将应用于机器人焊枪上从事焊接工艺。

施耐德电气发布EcoStruxure for Building 2018

近日，施耐德电气于上海发布EcoStruxure for Building 2018(面向楼宇市场的EcoStruxure)，通过在互联互通的产品，边缘控制，应用、分析与服务三个层面全面创新，形成建筑领域全新的开放创新平台，以此助力酒店、医疗、商业建筑等领域客户进一步提升楼宇全生命周期效率及商业价值。

丹佛斯发布《2017可持续发展报告》

近日，丹佛斯发布《2017年可持续发展报告》，阐述了在可持续发展方面做出的贡献。85年来的深耕，可持续发展已深入渗透丹佛斯公司的方方面面。

博世中国2017年业绩取得两位数强劲增长

近日，博世宣布，集团2017年在华业绩创下新高，销售额首次突破千亿，达到1，134亿元人民币(约合149亿欧元)，实现了近24%的大幅增长。出色的业绩为博世转型创新，成为领先的物联网技术及智能交通解决方案供应商提供了坚实的保障。

Panasonic Corporation 公布2017会计年度合并结算概要

2017年度，松下实现了实质性增收增益(除去汇率差异)。在销售额方面，以车载、能源、工程自动化等领域为中心实现了增收。营业利润及净利润方面，得益于工业事业领域的坚挺成长，以及其他损益的改善，实现增益。2018年度预计仍将继续达成增收增益。

Endress+Hauser荣获赫尔墨斯奖

Endress+Hauser的iTHERM TrustSens是全球第一款自标定工业温度计，荣获著名的汉诺威工业博览会赫尔墨斯奖(Hermes Award)。iTHERM TrustSens专门针对食品与饮料和生命科学行业中的卫生和无菌应用场合设计。传感器在生产过程中进行全自动、全溯源的自标定，消除了不合规未被检出的风险，因而具有最高产品安全性和最高过程效率。传感器采用Heartbeat Technology(心跳技术)，无需中断过程即可连续进行设备诊断和校验。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215074-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm