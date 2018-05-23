中美贸易战不打了 中国制造业挨的这一拳要铭记

人民币升值的步伐远远赶不上中国制造业发展的步伐，因此中美之间的贸易逆差存在至今，促成了这场并未打成的贸易战。

修战壕，架大炮，放两枪……然后鸣金收兵，这就是让政商两界心惊胆战的中美贸易战。它以特朗普签署备忘录戏剧性地开始，然后以美国财长姆努钦电视采访公布框架协议戏剧性地结束。中国的角色大概就是该配合你表演的我，你不能视而不见。于是这场史诗级别的贸易战就这么草草收场了。

回顾中美贸易战

其实，中美贸易战矛头早已显现。2017年8月18日美国政府发布声明，宣布根据贸易保护法第301条款启动对中国的调查，判断中国有关技术转让、知识产权和创新的法律或政策是否对美国企业造成歧视。美国采取的这种单边主义色彩极强的贸易调查，引发各界对中美经贸关系的担忧。

2018年3月1日美国政府宣布，将在很长一段时期对钢铁和铝进口征收25%和10%的重税。但随后豁免盟友，最终被征收高关税的可能“只有中国”。但是，大家还是更愿意将此次贸易站的开端定为3月23日特朗普签署的备忘录，宣布将采取措施对中国产品加征关税，限制中国对美投资并购，涉及征税的中国商品规模可达上千种，价值约600亿美元。因为，这一次不是调查，不是范围性攻击，而是直接法案公开性的针对中国。

古人云：“来而不往非礼也。”针对美方的301调查清单，中方不到12个小时就快速公布反制商品清单，实际总额大概约为480亿美元。在这份清单中，赫然在目的是美国的大豆和飞机行业。如果双方站在拳台，美国的刺拳打着疼，中国的后手拳也不轻。

在中美政府硬刚的通告中，华为和中兴是穿插其中被国人热议的“受害者”。华为向来谨言慎行，倒也没有给美国政府抓住把柄。中兴则成为了摆在台面上的“筹码”，中兴在这波贸易战中可谓大落大起。

2018年4月16日美国商务部宣布，未来7年将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术，导致中兴通讯直接陷入瘫痪状态。经过多轮唇枪舌剑之后，5月13日，美国总统特朗普发推文表示，我和中国领导人习主席正在为中国大型手机公司中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。（因中兴事件）中国有太多的工作岗位流失，我已告知商务部要尽快完成这项工作。

美国人耿耿于怀的贸易逆差

美国屡屡试探中国的底线无非就是为了消除中美之间的贸易逆差。2000年之后，中国成为美国最大的贸易逆差国家。2003年，中国加入WTO之后，工业化进程再进一步，美国和中国之间的贸易逆差进一步扩大。

为此，2003年9月，美国财政部长斯诺访问中国，提出人民币升值的意见，被当时的国家总理温家宝婉言拒绝。不过，此后欧盟也表示了相同意愿。2003年9月13日，欧洲中央银行行长德伊森贝赫在9月13日与欧洲各国财政部长会谈后表示，部分亚洲国家实行的与美元挂钩的固定汇率制度产生的优势，给欧元带来了不应有的负担。

在一些列声明和法案的促动之下，中国将人民币缓慢地升值，调整后美元兑人民币为1:8.11。此后，渐进式升值的人民币在2008年达到1美元兑换6.83元人民币。人民币升值的步伐远远赶不上中国制造业发展的步伐，因此中美之间的贸易逆差存在至今，促成了这场并未打成的贸易战。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215075-1.html

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