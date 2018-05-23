2019年全球浮式太阳能装机量将翻两倍

未来几年，亚洲将安装最多的浮式太阳能发电设备，特别是在中国、印度、韩国和日本。印度已经宣布了几轮大规模浮式太阳能招标。
国际市场研究机构GTM Reaearch表示，今年全球浮式太阳能系统的装机量将从2017年的100兆瓦增加到587兆瓦，到2019年装机量将翻两倍。
GTM Reaearch发布了一份关于太阳能技术趋势的报告，显示2019年浮式太阳能新增容量将高达1．5吉瓦，并在2022年保持稳定，保持在1488兆瓦至1597兆瓦之间。
未来几年，亚洲将安装最多的浮式太阳能发电设备，特别是在中国、印度、韩国和日本。印度已经宣布了几轮大规模浮式太阳能招标。
根据GTM的预测，2018－2022年期间，欧洲的浮式太阳能装机量也将有所增长。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215077-1.html
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