中美贸易战停止！双方将加大可再生能源发展和提高能效合作

终于，经过两天两夜的激烈博弈，中美新一轮磋商结束了。中美随后发布了一份联合声明，虽然不长，但信息量还是非常大的。

中国加入世贸组织以来，美国对华贸易逆差持续扩大，美国日益将中国作为竞争对手而不是合作伙伴，致使特朗普政府采取强硬的手段来处理与中国的利益冲突。

终于，经过两天两夜的激烈博弈，中美新一轮磋商结束了。中美随后发布了一份联合声明，虽然不长，但信息量还是非常大的。

可以确定，中美贸易战，停火！止战！不打了！这对双方和世界来说，都是一个重要时刻。

贸易战没有赢家。自特朗普政府实施“232措施”、启动“301条款”调查以来，世界对中美两大经济体可能陷入贸易战深感担忧，“不想打”“不要打”的理性声音不绝于耳。

平等互利的经贸关系是中美关系的“压舱石”，其本质是合作共赢。作为最大的发展中国家、全球最大的生产基地和巨大的消费市场，中国对能源、高技术产品、农产品等方面有着强烈需求，而美国在这些领域拥有一定优势，对中国而言具有很强的互补性。

比如，中国从美国进口油气，既是我国天然气缺口的有益补充，又有助于我国获取相关开发经验，提升在全球天然气市场的议价权。“十三五”规划和十九大报告中均指出，要推进能源革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。对美方而言，美国可借助这一对华大宗商品出口，降低对华贸易逆差，同时刺激就业，助力经济发展。此外，中美两国在可再生能源和提高能源效率与利用方面开展了大量合作，未来在全球向清洁能源转型进程中将发挥核心作用。

再看农业。中美两国农业合作起步最早、最有成效，也是最有潜力的合作领域之一。随着中国人口从1950年的5．5亿增至近14亿，以及工业化、城镇化和交通建设用地增加， 中国市场对农产品和农业技术有着巨大需求。由于自然禀赋优越，美国农业机械化、自动化和信息化程度高，而且规模经营，具有稳定的供应能力。中美扩大农业合作，将有助于我国优化食品结构，实现食品进口多元化布局，并改善保护耕地，实现部分地区休耕，其结果是惠及两国人民。

中国扩大进口，并非是应对贸易摩擦的权宜之计，更不是迫于外界压力，而是推动国家长远发展、满足人民美好生活的市场行为和时代选择。随着中等收入阶层的不断扩大，中国将成为全球最大的市场。中国不但从美国买东西，也从全世界广泛进口不同类型的产品。今年11月，中国将举办第一届进口博览会，迄今已有80多个国家报名参加。很多人想把东西卖给中国，使得中国市场变得有高度竞争性。如果想要在中国获得一定的市场份额，本身还要让中国人民高兴。如果中国人民不买，不管提什么要求，都是没用的。

中美双方互有利益诉求，难免存在各种分歧，也会有新问题出现，对此不必感到意外，关键在于保持冷静，以对话协商来解决问题，而不是以对抗的方式让问题激化甚至失控。有长期从事美中关系的美国前官员指出，对于任何关系的发展，一走了之的任性态度都不会产生建设性作用，家庭关系如此，国家间关系同样如此。过去几十年来，中美两国在不同领域建立起了有效沟通管道和对话平台，这对于两国管控分歧、确保双边关系不偏离合作共赢的主航道发挥了关键作用。此次磋商取得积极成果，正是对中美关系发展这一重要经验的再一次认可。

不久前，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会上承诺，中国开放的大门只会越开越大，并在大幅度放宽市场准入、创造更有吸引力的投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口四个方面提出了一系列对外开放重大举措，并强调这些重大举措要尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢，努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民。

中国经济改革在全面提速，通过扩大市场、扩大开放，促进国内改革，促进经济发展，这是中国过去40年成功的重要法宝，未来也会沿着这个方向继续下去。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215078-1.html

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