英国引入新交通法规 遥控停车等ADAS功能助力自动驾驶

据外媒报道，英国政府引入新法规，这意味着从下月开始，英国驾驶员将能使用特定的ADAS系统，如：遥控停车、高速公路驾驶辅助等功能。

据外媒报道，英国政府引入新法规，这意味着从下月开始，英国驾驶员将能使用特定的ADAS系统，如：遥控停车、高速公路驾驶辅助等功能。

遥控停车及高速公路驾驶辅助等功能的研发有助于推动汽车驾驶方式的转变，旨在应对移动出行所面临的新挑战，解决停车场紧张等问题。该技术利用计算机辅助功能，提升停车操作的精度。

此外，该技术还有助于提升驾驶能效，为用户节省出行成本，改善环保清洁性，有助于为驾驶员及行人提供更好的空气质量。

英国交通部表示，新法规将明确阐述该类技术功能的使用方法，提升巡航控制的使用频率，为驾驶员带来极大的便利。

英国政府最近要求法律委员会（Law Commission）给出一份有关驾驶法规的详细评估报告，并按计划更新操作守则（code of practice），旨在确保：随着技术研发的推进，英国继续成为全球最佳的自动驾驶技术及车辆研发与测试地。

该目标基于早前有关自动驾驶的磋商结果，英国最近还发布了《产业战略（Industrial Strategy）》，指出移动出行的未来发展将成为四大挑战之一。该战略将帮助英国政府实现其目标――自动驾驶车辆将在2021在英国上路行驶。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215079-1.html

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