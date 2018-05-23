扎克伯格出席欧洲听证会 很多问题避而不答

（原标题：No repeat of data scandal, vows Mark Zuckerberg in Brussels）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月23日消息，Facebook公司创建者马克-扎克伯格在布鲁塞尔出席了欧洲议会的听证会。当扎克伯格面对着Facebook拥有太多权力的指控时，他告诉欧洲议会的成员称，未来不会再出现剑桥分析公司那样的数据丑闻。

扎克伯格声称，Facebook自从2014年开始就已经落实政策，阻止任何App研发者滥用数据。但是他声称，Facebook很有可能发现其它存在问题的App并对其进行取缔，作为应对Facebook网站相关问题的一种应对措施。

他告诉听证会成员称：“现在我们正在做的就是采取更多的前瞻性方法，而且我们将提前进行自我调查。”这是自剑桥分析公司获取并分享数千万用户私人数据报道出现后，Facebook道歉团队做出的最新回应。Facebook承认，8700万用户的数据或许已经被错误的共享，其中包含了100万的英国用户。

有批评人士称，欧盟议会成员询问了数十个连续的叠加问题，但是扎克伯格被允许在布鲁塞尔的听证会上对问题做出有选择的回答。他耗费了30分钟时间对长达60分钟的询问进行了回答。这位Facebook创建者称：“我发现有许多具体的问题我还没有考虑。”但他承诺自己的同事将提供书面答复。

保守派议员Damian Collins在推特上称：“90分钟的听证会以议会成员间不太愉快的交流结束，自由派领导人Guy Verhofstadt抱怨称，他对于Facebook权力垄断的指控并未得到答案。”Verhofstadt已经呼吁Facebook与欧盟的反垄断部门进行合作。他询问道：“你真的是一位天才吗？你创造了一个数字怪兽正逐渐摧毁我们的社会。”

欧洲议会最大的团体，中右翼组织的领导人Manfred Weber称，现在是开始讨论打破Facebook垄断的时候了，因为Facebook已经拥有太多的权力。欧洲议会没有解散Facebook的权力，但是能够对欧盟委员会的反垄断组织施压，来对Facebook进行更密切的监管。

前独立党领导人Nigel Farage自称自己拥有的Facebook关注人数超过任何欧洲议会成员，他声称：“在这间屋子里我是你最大的客户。”他指控Facebook对他和其它右倾政治家进行审查。他说道：“可以确定的是你从今年1月份改变了网站的算法，导致得到中右倾政治评价的用户网站点击量严重下降。”

Farage作为欧洲自由和直接民主组织的负责人获得了提问的资格。听证会小组包含了12位欧洲议会成员以及欧洲议会主席Antonio Tajani。欧洲议会提出的问题涉及了恐怖主义、税收、虚假新闻、数据保护规则、虚假账目以及在线欺凌等。扎克伯格在开场白中所提供的材料与上个月面对美国立法者时使用的相同。

扎克伯格声称：“在2016年我们由于反应太慢，无法识别俄罗斯对于美国总统选举的干涉。对于这种问题我们准备不足，现在我们已经意识到了这个问题。”事实上，欧洲议会之前就已经对Facebook和其它社会媒体公司发出警告，除非这些公司能够自我监管，否则将起草监管制度应对个人数据泄漏和虚假信息等相关问题。（过客）

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