苹果发布WWDC邀请函：6月5日开始 会有新硬件吗？

（原标题：Apple confirms WWDC 2018 keynote for June 4 at 10 a.m.）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月23日消息，据Appleinsider报道，苹果公司于美国当地时间周二发出了2018年全球开发者大会（WWDC）主题演讲邀请函，定于美国当地时间6月4日上午10点（北京时间6月5日凌晨1点）在圣何塞的McEnery会议中心举行。

苹果没有说明主题演讲中会公布哪些信息，但该公司通常会展示即将推出的iOS、macOS、tvOS和watchOS系统的最新版本，并由主要开发人员以及首席执行官蒂姆・库克(Tim Cook)和营销总监菲尔・席勒(Phil Schiller)等高管作出介绍。

在WWDC的其余部分（持续到美国当地时间6月8日），苹果公司将主办由其工程师主持的100多场技术和设计会议。实践实验室将指导开发人员了解新功能，与会者可直接从构建苹果平台最新进展的工程师那里获得帮助。

苹果公司还会利用主题演讲的机会发布新硬件。最有可能的是升级版iPad Pro系列，它去除了home键，并将设备上的Touch ID切换为Face ID。2017年的更新也发生在6月份。有传言称，新款MacBook Pro也将会现身，但可能缺少英特尔芯片。

此外，传闻中的“iPhone SE 2”也可能亮相，但在功能和发布日期上，各种传言大相径庭。有些人预测其最早在本月就会上市，而其他人认为它可能在9月份推出。

苹果还可能会对Siri进行升级，有传言称苹果或推出更小、更低成本的HomePod。在3月当季，苹果只售出60万台HomePod，其349美元的价格可能是影响销量的一个重要因素。 （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215082-1.html

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