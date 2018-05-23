　
主页 > 新闻 > 聚焦 > 正文

苹果发布WWDC邀请函：6月5日开始 会有新硬件吗？

点评

科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-23 07:29

苹果发布WWDC邀请函：6月5日开始 会有新硬件吗？,苹果 苹果公司 蒂姆・库克 iphone wwdc

（原标题：Apple confirms WWDC 2018 keynote for June 4 at 10 a.m.）

科技传媒网讯 网易科技新闻5月23日消息，据Appleinsider报道，苹果公司于美国当地时间周二发出了2018年全球开发者大会（WWDC）主题演讲邀请函，定于美国当地时间6月4日上午10点（北京时间6月5日凌晨1点）在圣何塞的McEnery会议中心举行。

苹果发布WWDC邀请函：6月5日开始 会有新硬件吗？

苹果没有说明主题演讲中会公布哪些信息，但该公司通常会展示即将推出的iOS、macOS、tvOS和watchOS系统的最新版本，并由主要开发人员以及首席执行官蒂姆・库克(Tim Cook)和营销总监菲尔・席勒(Phil Schiller)等高管作出介绍。

在WWDC的其余部分（持续到美国当地时间6月8日），苹果公司将主办由其工程师主持的100多场技术和设计会议。实践实验室将指导开发人员了解新功能，与会者可直接从构建苹果平台最新进展的工程师那里获得帮助。

苹果公司还会利用主题演讲的机会发布新硬件。最有可能的是升级版iPad Pro系列，它去除了home键，并将设备上的Touch ID切换为Face ID。2017年的更新也发生在6月份。有传言称，新款MacBook Pro也将会现身，但可能缺少英特尔芯片。

此外，传闻中的“iPhone SE 2”也可能亮相，但在功能和发布日期上，各种传言大相径庭。有些人预测其最早在本月就会上市，而其他人认为它可能在9月份推出。

苹果还可能会对Siri进行升级，有传言称苹果或推出更小、更低成本的HomePod。在3月当季，苹果只售出60万台HomePod，其349美元的价格可能是影响销量的一个重要因素。 （小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215082-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:iphoneWWDC蒂姆・库克苹果苹果公司

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

英国引入新交通法规 遥控停车等ADAS功能助力自动驾驶

据外媒报道，英国政府引入新法规，这意味着从下月开始，英国驾驶员将能使用特定的ADAS系统，如：遥控停车、高速公路驾驶辅助等功能。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS