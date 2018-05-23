惠普企业第二财季营收74.68亿美元 净利7.78亿美元

网易科技讯 5月23日消息，惠普企业（NYSE:HPE）今天公布了截至4月30日的2018财年第二财季财报。报告显示，公司该季度营收为74.68亿美元，去年同期为68.08亿美元，同比增长10%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为7.78亿美元，去年同期为净亏损6.12亿美元；合摊薄后每股利润为0.49美元，去年同期为每股亏损0.37美元。

按非美国通用会计准则计（Non-GAAP），净利润为5.36亿美元，去年同期为净利润5.87亿美元，同比下滑9%；合摊薄后每股利润为0.34美元，去年同期为每股利润0.35美元，同比下滑3%。

截至季度末，公司手持现金及现金等价物共计69.86亿美元，截至上年末为95.79亿美元。

各部门业绩

企业部门营收为60.23亿美元，去年同期为56.37亿美元，同比增长7%。

软件业务营收为7.10亿美元，去年同期为6.06亿美元，同比增长17%。

金融服务营收为9.16亿美元，去年同期为8.72亿美元，同比增长5%。

业绩预期

2018财年第三财季，GAAP摊薄后每股利润预计将在0.19美元至0.23美元；Non-GAAP摊薄后每股利润预计将在0.35美元至0.39美元。

2018财年全年，GAAP摊薄后每股利润预计将在1.70美元至1.80美元；Non-GAAP摊薄后每股利润预计将在1.40美元至1.50美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215083-1.html

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