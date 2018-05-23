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世界巨头GE与Wabtec接近达成协议 轨道交通行业或面临洗牌

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科技传媒网 中国工控网 2018-05-23 10:03

通过这次并购，Wabtec在运输行业的运行将更收放自如，灵灵狗大胆猜测，如若成功交易，Wabtec或将有新的细分产品面世。敢肯定的是，两家巨头的联手，势必加速全球

5月21日，北京时间晚上九点多，当灵灵狗还在疲惫不堪地挤地铁的时候，突然看到了“GE将向Wabtec出售火车发动机业务，交易金额达111亿美元”这样一条朋友圈，精神为之一振。当即掏出手机计算器，嚯，合约707.66亿人民币。这一备受关注的交易背后有什么故事？且听灵灵狗细说。

据了解，若此次并购成功完成，GE（美国通用电气）将把运输业务的一部分股权售予Wabtec（美国西屋制动公司），同时将一部分股权分拆给GE的股东，然后将GE运输部门与Wabtec旗下的一家全资子公司合并。交易完成后，GE股东将拥有合资公司40.2%的股份，GE拥有9.9%股权。

可见，GE剥离其铁路板块业务将成定局。虽然这一消息是爆炸式的，但早已初见端倪。

在2017年，GE CEO John Flannery即宣称，要调降2018年的利润目标，简化GE业务，将重心放在电力、航空和医疗三大核心业务。此次通过售出运输业务，GE 将成功实现“瘦身”，可以说是John Flannery落地其改革布局的重要一棋。

据灵灵狗了解，GE运输已有百年历史，在其发展历程中也不乏收购其他运输公司的例子，如今营收47亿美元，主要为铁路基础设施提供核心的机车和信号设备，产品延伸并带动船舶及石油钻采、交通解决方案和储能等行业。

Wabtec可能没有GE名气大，但来头也不小，是全球领先的轨道产品制造和服务供应商，140年以来，“痴心”于轨道领域，核心产品覆盖机车、货车、客车及城市轨道等，如各种机车车辆的制动系统，制动摩擦产品，电子列车控制系统，内燃机车整车，地铁及客车的车钩、门控、空调系统，铁路信号系统、机车车辆及信号系统的继电器……

这么一看，就不难理解GE为何放心将其运输板块交于Wabtec，这是一次门当户对的交付。

通过这次并购，Wabtec在运输行业的运行将更收放自如，灵灵狗大胆猜测，如若成功交易，Wabtec或将有新的细分产品面世。敢肯定的是，两家巨头的联手，势必加速全球轨道交通行业的洗牌。

纵观国际巨头不难发现，他们都有一个共通点，那就是特别“专一”，热衷于百年如一日地钻研一类事物。

在全球工业大变革的今天，工业物联网、智能化等为工业企业带来了新的发展机遇，如何借助于新兴事物，实现企业跨越发展，且保持初心专注于做好一件事，或许正是我们国内企业向国际企业学习的地方。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215084-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:轨道交通GE

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