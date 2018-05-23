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核电站“神经中枢”实现中国造

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-23 10:04

我国首个具有自主知识产权的核级DCS通用平台――和睦系统应用于阳江核电5号机组，实现了核电站“神经中枢”中国造，使得我国在这一领域不再受制于人。

我国首个具有自主知识产权的核级DCS通用平台――和睦系统应用于阳江核电5号机组，实现了核电站“神经中枢”中国造，使得我国在这一领域不再受制于人。22日，我国核电站自主“神经中枢”――“和睦系统”百万千瓦级核电工程首台套应用揭牌仪式在中国广核集团（简称中广核）阳江核电站举行。这是我国核电重大技术装备制造领域的标志性事件。

核电站数字化仪控系统，简称“DCS”，是核电站的“神经中枢”，对于保证核电站的安全、稳定运行发挥着重要作用。其中，完成核电站反应堆安全停堆和事故缓解功能的核级DCS，长期以来只有少数发达国家掌握其技术，我国过去一直依赖进口。

大国重器必须掌握在自己手里。系统研发单位中广核所属北京广利核公司总经理江国进表示，作为核电站的关键成套装备之一，核级DCS的核心技术国外企业不可能转让，必须进行原始创新。为确保系统安全，和睦系统采用了自主设计的操作系统和通信网络，研发团队共完成近100万行软件代码的自主编写，攻克了核级操作系统研发及其软件代码生成技术等世界性难题。

江国进表示，由于所有软件代码，尤其是操作系统、通信网络完全自主化，所有硬件产品自主采购，关键工艺自主生产，系统自主集成，自主测试、自主验证与确认，并且采用了自主研发的多层次纵深防御的信息安全产品，“和睦系统”不仅可以有效防范来自互联网的外围攻击，而且可以保证控制系统完全掌握在自己手中，从根本上保障了核电站数字化仪控系统的安全可靠，真正做到不受制于人。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215085-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:核电站DCS

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