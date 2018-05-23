一个魔性小游戏，竟引发大批西安人出动寻宝

最近火爆的抖音视频里10条就有1条是关于西安的，大雁塔、兵马俑、回民街……节假日这些网红打卡地想挤都挤不进去。你是否听过“油泼辣子味的冰淇淋?失恋第三天味道的酸菜鱼?塑料姐妹花礼物?是不是很好奇?除了这些在西安还藏着许多神奇的“隐世之所”。

5月20日，西安地铁与小码联城联手将神秘之地，化身成城市珍宝，地铁站变身一个大型寻宝现场，让西安人去探索自己都不了解的西安城，发现西安所爱。

一个魔性小游戏引爆全民“寻宝潮”

据了解，这两天在西安最火的引发“集体低头潮“是一款怀旧90年代风靡全世界的”贪吃蛇“魔性小游戏，由西安地铁与小码联城共同推出。首次在西安地铁App出现，却不经意的引发了全民“集体低头潮”。西安地铁变身“贪吃蛇”，通过玩家操作穿越重重障碍，才能获得金钥匙，金钥匙可以打开隐世之所的意外宝藏。

记者注意到，“大明宫西“站已被布置成寻宝现场的样子，路人们纷纷抑制不住好奇心想体验一把，不管是成群结队的情侣，还是单身狗们，都玩上瘾了，还意外收获了一些520的好去处。

西安人不知道的西安城，到底在哪里？

据悉，游戏上线后，大波西安达人纷纷出动，为魔性寻宝游戏扩散。达人们纷纷po出寻宝游戏的神奇体验，po出自己心水的“隐世之所”。在这些很多西安人都不知道的好店里，你或许可以吃到油泼辣子味的冰激凌，亦或是失恋第三天味道的酸菜鱼，在集体探店潮中，话题 #西安人不知道的西安城#被推向了高潮，这些“隐世小店”引来了大批本地人与外地游客的讨论。

一石激起千层浪，在各大有影响力的意见领袖与达人们的助推下，西安城大型藏宝游戏被彻底“玩开了”，每个人都玩出了不同花样与惊喜，有人开心获得了社会人必备装备小猪佩奇，有人在抖音上爆火的主题酒店穿越了不同场景……这些宝藏般的隐世之所纷纷被大家解锁，同时话题 #西安人不知道的西安城#讨论度持续走高。

乘地铁，快乐出行

此次整体营销运营由全国最大的公共交通互联网运营商小码联城负责，“年初，在西安地铁领导指导下全线开通移动支付让百姓出行更便捷高效;此次也是结合西安城市特点，通过互联网运营将西安地铁App打造成为本地最大的公共出行平台。”小码联城西安地铁项目负责人吕侃表示，“这是一次全新的尝试，通过简单的游戏结合地铁场景，出行过程中获取最贴合个性需求的生活和服务资讯，将从“坐”地铁变成“逛”地铁。

地铁作为城市百姓出行首选最重要的公共交通工具，带给人的感觉不应该只是冰冷的、单调的，其实地铁也可以是充满快乐、趣味的地方。如果仅仅“解决顾客出行需求”，并不能完全赢得顾客心智。一个魔性的贪吃蛇游戏，一场寻宝探店之旅，简单而又趣味的互动和体验，快速的占据乘客心智，将全面提升西安地铁在百姓与游客内心的全新认知和好感。

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