携程一季度营收67.3亿元同比增11% 净利10.6亿元

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月23日消息，携程（Nasdaq:CTRP）今日公布其截至2018年3月31日第一季度的财务业绩。数据显示公司该季度营收为人民币67.3亿元（约合10.7亿美元），去年同期为人民币60.5亿元，同比增长11%；按美国通用会计准则计（GAAP），归属公司上市部分的净利润为人民币10.6亿元（约合1.7亿美元），同比增长1938%；合摊薄后每股利润为人民币14.49元（约合2.31美元），去年同期为每股利润人民币0.10元，同比增长14390%。

2018年第一季度业绩概要：

・2018年第一季度净收入为人民币67亿元人民币（11亿美元），同比增长11%。

・2018年第一季度归属于携程股东的净利润为11亿元人民币（1亿7000万美元），相较2017年同期的5200万人民币同比增长超过19倍。

・得益于中国出境游市场的迅猛发展以及携程继续在海外市场的持续拓展，国际机票收入（不包括天巡在内）占集团机票收入（不包括天巡在内）的40% 。

・天巡的直接预订业务继续快速发展，在第一季度收入同比增长600%.

・线下门店总交易额在第一季度同比增长约50%。

“我很高兴地看到携程在2018年的第一季度取得了优秀的业绩，”携程首席执行官孙洁表示，“我们极其感激用户对我们的信任。我们将和合作伙伴一起，竭力帮助我们的用户让旅行更便捷和更幸福。我们仍然有需要改进的地方，但同时，我们有能发挥更大潜力的地方，并将继续从快速发展的国内和国际旅游市场收益。总之，我们对未来广阔的发展前景感到激动。”

“在携程成立的将近19年以来，我们在旅行服务方面创造了很多第一，”携程董事会执行主席梁建章表示，“我们必须牢记携程的成功是来自于携程创造的服务价值，过去是这样，未来更是这样。虽然有各种困难和挫折，只要我们抱着以客户为中心的理念，坚持不懈的投入和创新，我们就一定会成为世界上最好的旅游服务公司并且成为全行业的骄傲。”

2018年第一季度财务业绩和业务发展

2018年第一季度，携程净营业收入为67亿元人民币（11亿美元），同比增长11%。2018年第一季度净营业收入环比增长9%。

2018年第一季度住宿预订营业收入为25亿元人民币（3亿9700万美元），同比增长23%，主要受益于住宿预订量的增长。2018年第一季度住宿预订营业收入环比增长14% ，主要受季节性因素影响。

2018年第一季度交通票务营业收入为29亿元人民币（4亿6000万美元），和2017年同期收入保持一致。2018年第一季度交通票务营业收入环比下降1%。

2018年第一季度旅游度假业务营业收入为8亿3400万元人民币（1亿3300万美元），同比增长18%，主要来源于团队游和自由行业务量的增长。2018年第一季度旅游度假业务营业收入环比增长52%，主要受季节性因素影响。

2018年第一季度商旅管理业务营业收入为1亿8000万元人民币（2900万美元），同比增长25%，增长主要受益于旅行产品覆盖的扩大。2018年第一季度商旅管理业务营业收入环比下降13%，主要受季节性因素影响。

2018年第一季度的毛利率为82%，相比2017年同期为80%，相比上季度为83%。

2018年第一季度产品开发费用为22亿元人民币（3亿4400万美元），同比上升10%，主要由于产品开发人员相关费用的增加。2018年第一季度产品开发费用环比增长4%。2018年第一季度产品开发费用占净营业收入的32%。若不计股权报酬费用，2018年第一季度产品开发费用占净营业收入的29%，和2017年同期的28%相比有所上升，和上季度的30%相比有所下降。

2018年第一季度销售与市场营销费用为21亿元人民币（3亿3300万美元），同比上升11%，主要原因是增加了营销相关的活动以增强市场竞争力和增加了人员相关的费用。2018年第一季度销售与市场营销费用环比增长3%。2018年第一季度的销售与市场营销费用占净营业收入的31%。若不计股权报酬费用，2018年第一季度的销售与市场营销费用占净营业收入的31%,和2017年同期的30%相比有所上升，和上季度的32%相比有所下降。

2018年第一季度的管理费用为6亿4600万元人民币（1亿零300万美元），同比上升1%。2018年第一季度的管理费用环比下降8%，主要是由于应收款减值准备较上季度有所下降。2018年第一季度的管理费用占净营业收入的10%。若不计股权报酬费用，2018年第一季度的管理费用占净营业收入的8%，和2017年同期的7%相比有所上升，和上季度的9%相比有所下降。

2018年第一季度的营业利润为5亿9000万元人民币（9500万美元），相比2017年同期营业利润为3亿7400万元人民币，相比上季度营业利润为3亿零300万元人民币。若不计股权报酬费用，2018年第一季度的营业利润为9亿6600万元人民币（1亿5600万美元），相比2017年同期营业利润为8亿9600万元人民币，相比上季度营业利润为7亿零300万元人民币。

2018年第一季度的营业利润率为9%，相比2017年同期为6%，相比上季度为5%。若不计股权报酬费用，2018年第一季度的营业利润率为14%，相比2017年同期为15%，相比上季度为11%。

2018年第一季度的所得税费用为1亿7900万元人民币（2900万美元），相比2017年同期所得税费用1亿3900万元人民币，相比上季度所得税费用为2亿3800万元人民币。集团有效所得税率的变化主要由于适用优惠税率的分公司贡献比例的变化，以及不可抵扣费用比例的变动，包括股权报酬费用及权益类可供出售金融资产的公允价值变动损益。

2018年第一季度归属于携程股东的净利润为11亿元人民币（1亿7000万美元），相比2017年同期净利润为5200万元人民币，相比上季度净利润为3亿5000万元人民币。若不计股权报酬费用，2018年第一季度归属于携程股东的净利润为21亿元人民币（3亿4100万美元），相比2017年同期净利润为5亿7400万元人民币，相比上季度为净利润7亿5000万元人民币，主要是由于一系列投资活动带来收益的增加。

2018年第一季度经稀释每股存托凭证盈利为1.81元人民币（0.29美元）。若不计股权报酬费用以及权益类可供出售金融资产的公允价值变动损益，2018年第一季度经稀释的每股存托凭证盈利为3.48元人民币（0.55美元）。

截至2018年3月31日，现金及短期投资余额为525亿元人民币（84亿美元）。

新会计准则

从2018年1月1日开始，公司开始采用以下新会计准则。

1）新收入会计准则

新收入准则（ASC606）从2018年1月1日起开始生效。2018年第一季度的收入已按照新收入会计准则确认。我们已采用追溯调整法，对2016和2017年的财务报表进行追溯调整。

新准则基本不改变公司收入按照净额计量的确认方式，但是改变了某些收入的确认时点。住宿预订业务收入的确认时间从原来的用户离店时点改变为不可取消时点。旅游度假业务收入的确认时点从原来的行程完成时点改变为行程出发时点。

尽管收入确认时点的变化对公司2017年度收入和净利润没有重大影响，但是因为季节性因素，该变化对2017年各个季度的收入和净利润影响较大。2017年的各季度关键财务指标已被调整如下：

2） 新金融工具会计准则

公司自2018年1月1日开始采用新金融工具会计准则。由于该新准则的采用，截止2017年12月31日，权益类可供出售金融资产的未实现损益累计约63亿人民币，已从其他综合收益调整至未分配利润。采用新准则后，公司对权益类可供出售金融资产的公允价值变动损益将直接计入利润表，季度和季度之间可能差异很大。2018年第一季度采用该新准则后导致所得税费减少1亿人民币，税后净利润减少约7亿人民币。

业绩展望

携程预计2018年第二季度净营业收入年增长率约为12%-17%。该预测是基于2018年第二季度收入按照新收入确认会计准则预测以及2017年第二季度收入按照新收入确认会计准则调整计算得出。该预测反映了携程根据当前形势所做出的初步判断并有可能发生调整。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215088-1.html

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