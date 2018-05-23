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复合材料3D打印新星AREVO获千万美元融资

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-23 10:16

美国硅谷的初创企业Arevo专注于复合材料数字增材制造领域，近日宣布获得了B轮总计1250万美元的融资，并且聘任了新任CEO吉姆・米勒。

美国硅谷的初创企业Arevo专注于复合材料数字增材制造领域，近日宣布获得了B轮总计1250万美元的融资，并且聘任了新任CEO吉姆・米勒。这位新任CEO曾经担任谷歌运营部副总裁和马逊供应链副总裁，他的到来将帮助Arevo将新技术推向全球市场。

复合材料3D打印新星AREVO获千万美元融资

Arevo新任CEO吉姆.米勒

“我们拥有技术，团队和工具，用以制造高强度的零件，使制造业达到之前无法想象的新高度。目前Arevo正处于转折点，下一个目标就是将软件和制造流程正式商业化运营”，吉姆.米勒说。

Arevo拥有多轴机器人3D打印平台，我们可以称之为高自由度的3D打印。而材料上，Arevo采用复合纤维材料，使得3D打印成品可以直接成为最终商品或零部件。Arevo的目标是将3D打印技术用于制造强度高、重量轻的零件，替代较重的金属零件，推动运输、航空航天、汽车行业的革新。

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Arevo利用机械臂完成3D打印

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配套3D打印软件

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视频监控中的3D打印过程

Arevo3D打印了碳纤维自行车架来展示它们的技术实力。这种DED（DirectEnergyDeposition）3D打印技术采用激光作为能量源，有别于FDM的热熔融挤出原理，速度更快、精度更高。机械臂的高自由度使得3D打印结构更为复杂。Arevo3D打印的碳纤维零件相比钛合金材质重量仅为三分之一，而强度却达到五倍。

复合材料3D打印新星AREVO获千万美元融资

3D打印自行车骑行路测

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车身框架为碳纤维3D打印

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打印中可修剪3D打印并不需要连续执行

目前Arevo使用的材料为碳纤维复合PEEK、碳纤维复合尼龙，与之类似的厂商是另一家创业企业Markforged。Arevo预计将新一轮融资用于技术研发和市场拓展活动。我们将密切关注两家企业的发展，以及未来二者解决方案的不同之处。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215089-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印融资复合材料

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