入“摩”能源企业面面观 哪些能源企业更值得关注？

此次入选MSCI的能源企业总市值达4．6万亿元，流通市值达3．7万亿元，占比为79％。其中，仅有比亚迪、中国核电和中国核建等3家的流通比低于50％，其余的流通比均

5月15日凌晨，MSCI（美国著名的指数编制公司――摩根士丹利资本国际公司、又名“明晟公司”），公布半年度指数成分股调整结果，共有234只A股被纳入MSCI指数体系。

MSCI表示，将从2018年6月起，将把上述234家A股纳入MSCI新兴市场指数，纳入因子为2．5％，8月将提升至5％。

据公开资料显示，此次调整的其他相关指数有：

MSCI中国A股国际通指数，将增加11只A股，剔除9只A股。

MSCI中国全股票指数，将新增40只个股，剔除25只个股。

MSCI中国全股票小盘股指数，将增加23只个股，剔除88只个股。

MSCI中国A股在岸指数，将增加23只个股，剔除88只个股。

MSCI中国A股在岸小盘股指数，将增加168只个股，剔除28只个股。

什么是MSCI？

MSCI成立于1968年，是全球基准供应商、指数数据和公司信息的提供商。经过多年的发展和完善，MSCI指数已成全球投资者最重要的投资参考和投资标的之一。据统计，全球90％以上的投资专业人士：投资组合经理、经纪交易商、交易所、投资顾问、学者及金融媒体都会使用MSCI指数；而据MSCI估计，在北美及亚洲，超过90％的机构性国际股本资产是以MSCI指数为标的。由此可见，MSCI指数的影响力。

从1969年开始编制一系列指数有：发达国家系列指数（1969）、新兴市场系列指数（1987）、所有国家系列指数（1995）、欧元指数（1999）、中华和金龙指数（2000）等等，统称MSCI指数。

此次A股被纳入的MSCI新兴市场系列指数是MSCI于2001年及以后以自由流通股数权重计算方法编制的。

入选产生哪些影响？

首先，最重要的最直接的影响就是资金。

目前，全球以MSCI指数为标的资产规模超过12万亿美元，其中有1．7万亿美元的资金以MSCI新兴市场指数为基准；同时，直接跟踪MSCI中国指数的指数和公募基金规模超140亿美元。因此，有机构预计，当纳入因子为2．5％时，其将为A股带来110亿美元左右的资金流量；而纳入因子提升至5％时，其带来的资金增量将增加至220亿美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215091-1.html

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