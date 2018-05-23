英利2.4、腾晖2.42、天合2.5元/W：多晶组件价格两月下滑10%

近期，行业政策不明朗、悲观情绪蔓延。但分析机构仍保持对2018年我国市场乐观态度，预计每年装机在30－45GW之间。另外，组件价格2019年有望降至2－2．2元／瓦，
2018年05月18日，山东高速集团有限公司公示其5．6MW分布式光伏电站工程，A级275Wp多晶硅组件设备采购评标结果。
根据结果：英利能源（中国）有限公司，投标报价单价：2．4元／W，成为中标候选人第1名。苏州腾晖光伏技术有限公司，投标单价：2．42元／W，成为中标候选人第2名。天合光能股份有限公司，投标单价：2．5元／W，成为中标候选人第3名。
据中国光伏行业协会据悉，2017年国内多晶硅产量达到24．2万吨，同比增长24．7％，硅片产量达到87GW，同比增长39％，电池片产量68GW，同比增长33．3％，组件产量76GW，同比增长43．3％，逆变器产量62GW，同比增长55％。
2个月多晶组件下滑0．35元／W
3月9日，三峡新能源启动了2018年度第一批光伏项目组件设备集中采购招标工作。共有18家组件企业参与三个标段的投标。英利当时投标价格为2．75元／W。短短2个月同一厂家、产品、型号组件降价0．35元／W。
近期，行业政策不明朗、悲观情绪蔓延。但分析机构仍保持对2018年我国市场乐观态度，预计每年装机在30－45GW之间。另外，组件价格2019年有望降至2－2．2元／瓦，系统成本下降至5元／瓦。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215092-1.html
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