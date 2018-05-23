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深圳探路合同能源管理新模式

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-23 10:32

深圳市市民中心中央空调系统节能改造项目于2011年实施合同能源管理节能改造，是深圳市第一个公共机构合同能源管理节能改造项目。该项目改造前每年空调电费约1200

深圳市市民中心中央空调系统节能改造项目于2011年实施合同能源管理节能改造，是深圳市第一个公共机构合同能源管理节能改造项目。该项目改造前每年空调电费约1200万元。改造后系统综合节能率21％以上，年节约电费286万元。同时，节省了50％以上的人力检修运维成本。

上述项目正是深圳推行合同能源管理，实现公共机构节能的一个缩影。深圳市机关事务管理局在推进公共机构节能工作过程中，创立了合同能源管理的“深圳模式”，初步打造了节能工作“深圳亮点”，基本形成了节能工作“深圳经验”，逐步发挥出引领示范作用。

深圳探路合同能源管理新模式

公共机构节能成果显著

日前，在“走进粤港澳大湾区，绿色发展新时代”采访调研中，记者了解到，截至2017年12月，深圳市完成公共机构既有建筑节能改造面积1641．46万平方米，约占全市总建筑面积的72％，改造力度全国最大。

数据显示，目前，深圳公共机构人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量在“十二五”基础上继续下降2．5％、1．53％和3．2％，能效水平日益提升。

深圳公共机构的节能成绩显著，一个重要因素是合同能源管理的成功实践。据深圳市机关事务管理局公共机构节能处处长刘巍介绍，深圳率先在全国颁布《公共机构合同能源管理实施办法》，首创合同能源招标采购模板，出台一系列配套政策，出版首部公共机构合同能源管理专著。

据统计，深圳引进社会资金完成合同能源管理项目393个，改造面积1179．62万平方米，节省财政投资4．7亿元，年节电将近1亿度，已成为合同能源管理全面实行的领军城市。

破解“立项难”、“招标难”等矛盾

合同能源管理是基于市场运作的节能新模式，是公共机构摆脱财政投资依赖实施节能改造的新途径。近年来，尽管各地公共机构对合同能源管理节能改造进行了积极探索，但从全国总体上看，仍处于探索试点阶段。大部分城市还没有批量推广。究其原因，主要是受制于观念束缚、政策缺失、职能交叉等因素，公共机构推行合同能源管理面临“立项难”、“招标难”、“支付难”、“管理难”等突出矛盾。

刘巍表示，合同能源管理项目完全是社会投资，较之于政府投资项目，投资主体发生了根本改变。针对这一实际，需要在合同能源管理的立项上，调整职能，优化流程，变“随机申报”为“自觉申报”，变“严格审批”为“高效服务”，变“日常办理”为“绿色通道”。通过创新审批机制，实现合同能源管理高效立项。

据了解，公共机构实施合同能源节能改造，虽然前期无需财政投入，但改造完成后须按合同约定向企业支付节能分享效益，本质上属于政府采购行为。招标采购政策缺失是公共机构推广合同能源管理的普遍难题。

“我们把合同能源管理作为工程、服务、货物之外的第四种模式纳入到政府招标采购中。坚持公开招标原则，建立统一招标模板，制定统一合同范本，编制统一评标方案，实现了合同能源管理的稳妥招标。” 刘巍说。

支付节能分享效益是合同能源管理顺利实施的关键，直接影响节能企业参与项目的积极性。据介绍，深圳通过固化能耗预算，明确支付流程，最终化解支付难题。

在保全程、管长远上下功夫

合同能源管理项目周期一般为6至10年，时间跨度长；决策、管理、技术人员变动大，合同执行难免会出现波动。刘巍认为，为化解风险，必须坚持在保全程、管长远上下功夫。

谈到健全合同能源管理政策法规的实践，刘巍表示，深圳在统筹管理、目标任务、标准规范、实际操作四个层面建立制度体系，先后出台了20多部政策法规，把制度规范贯穿于合同能源管理的方方面面，确保有法可依、有章可循。此外，根据形势变化，深圳不断调整合同能源管理准入条件，扩大适用范围，做到合同节电、节水、节气全面实施，效益分享型、费用托管型、节能量保证型全面运用。

节能服务企业是合同能源管理的重要主体，没有企业的参与就没有项目的实施，没有服务市场的支撑就没有节能事业的长远持续发展。

“我们积极引导企业创新，以综合节能率为招标采购的核心指标，引导企业积极使用新技术、新产品、新系统。”刘巍表示，“随着深圳合同能源管理的不断发展，节能市场日益壮大，一大批本地优秀节能企业和第三方咨询机构，已立足深圳、服务全国。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215093-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:合同能源管理

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