国家能源局：建立太阳能热发电电价退坡机制

国家能源局22日发布《关于推进太阳能热发电示范项目建设有关事项的通知》，明确根据示范项目实际情况，首批示范项目建设期限可放宽至2020年12月31日，同时建立逾

国家能源局22日发布《关于推进太阳能热发电示范项目建设有关事项的通知》，明确根据示范项目实际情况，首批示范项目建设期限可放宽至2020年12月31日，同时建立逾期投运项目电价退坡机制，具体价格水平由国家发展改革委价格司另行发文明确。

2016年9月份，国家能源局印发《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》，启动首批20个太阳能热发电示范项目建设。这是我国首次大规模开展的太阳能热发电利用示范工程，是推动太阳能热发电技术进步和产业发展的重要举措，项目顺利建设运营对于示范引领产业发展意义重大。与此同时，《国家发展改革委关于太阳能热发电标杆上网电价政策的通知》明确，2018年12月31日前全部建成投产的首批示范项目执行每千瓦时1．15元（含税）标杆上网电价。

然而1年多时间过去，我国光热发电示范项目进展缓慢，规划目标实现难度大。电力规划设计总院近日发布的《中国电力发展报告2017》显示，2017年，全国光热发电装机2．8万千瓦，不足500万千瓦规划目标的1％。我国首批20个共135万千瓦光热发电示范项目中，4个放弃或退出建设，另有部分项目存在较大不确定性。

为推动示范项目建设，《通知》提出，在不影响行业公平公正性的前提下，示范项目业主可对相关示范建设内容进行适当调整，相关调整应符合以下要求：股权结构变更需维持绝对控股方不变；建设场址变更范围位于同一县域范围内；储换热介质和技术参数调整需保证系统性能优化；相关企业协商一致的，可调整技术集成商；其他示范内容原则上不得调整。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215095-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm