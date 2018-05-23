Shapeways拟斥资3000万美元扩展业务开发服务

近日，3D打印平台Shapeways获得3000万美元的新投资。据悉，该公司计划将该笔资金用于扩展其端到端服务。

近日，3D打印平台Shapeways获得3000万美元的新投资。据悉，该公司计划将该笔资金用于扩展其端到端服务。

目前，Shapeways可以帮助设计师使用自己的打印机和在线平台打印、销售和运输3D打印产品。新的资金将帮助公司扩展到品牌开发、营销、推销、网站设计和提供客户服务。

在本轮E系列融资中，这家总部位于纽约的公司筹集了超过1亿美元的资金。Lux Capital、Union Square Ventures、INKEF capital和Andreessen Horowitz领导了这轮融资。

作为扩展的一部分，该公司宣布了Design with Shapeways，这项服务可以帮助客户访问3D打印，即使他们没有任何建模经验。

该公司还推出了一款名为Spring＆Wonder的新款定制珠宝。用户将能够自定义每件珠宝首饰的外观、材质和设计。在新闻稿中，该公司表示，新生产线将展示Shapeways即将推出的定制和面向消费者的功能。其他内部展示品牌将于今年晚些时候宣布。

此外，该公司还计划提供服务，帮助客户使用Shapeways平台扩展到小型企业。

“能够提供这些[附加服务]将使创业者能够进一步将他们的创造力扩展到可行的小企业，”公司首席执行官Greg Kress说道。 “对于许多创作者来说，他们正在设计出令人难以置信的产品，但在网页设计、营销和/或预算等领域缺乏技术知识，无法与[在这些领域]具有专长的公司进行接触。我们的团队将以实惠的价格为创作者提供一站式服务。”

据悉，Kress在今年早些时候加入了Shapeways。他曾在通用电气公司担任首席运营官兼开放教育总裁。

Lux Capital合伙人Zack Schildhorn表示：“凭借公司无与伦比的3D打印技术、规模和能力，数百万人将他们的产品创意带入了Shapeways。计划是通过更平易近人的扩展服务将这个产品创造引擎掌握在数百万人的手中。改变生活的企业将在这个平台上诞生。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215096-1.html

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