3D打印仿生假肢臂的第一个临床试验

非营利组织Limbitless Solutions 的使命是通过其创造性的，功能强大的3D打印仿生手臂修复体赋予孩子们过正常人生活权利。

非营利组织Limbitless Solutions 的使命是通过其创造性的，功能强大的 3D打印仿生手臂修复体赋予孩子们过正常人生活权利。现在该组织在佛罗里达中央大学(UCF)开始实施，并在今天刚刚推出的针对儿童3D打印仿生手臂的美国临床试验，这在很大程度上归功于Limbitless Solutions和位于波特兰的俄勒冈健康与科学大学(OHSU)的研究人员。

Limbitless Solutions首席执行官兼联合创始人Albert Manero博士说：“这是一段漫长的旅程，我们很高兴看到试验启动，因为我们相信这会对孩子们的生活产生积极的影响。”

Limbitless Solutions联合创始人兼首席执行官Albert Manero和Albert Chi在OSHU在波特兰的校园讨论临床试验。

Manero与OHSU医学院外科副教授Albert Chi博士一起将成为该试验的主要临床研究人员，这将有助于确定FDA是否批准3D打印假肢进行市场。

“我希望为所有需要帮助的人提供先进的假肢，“Chi解释说。“使其价格合理且便于使用是我们的目标，而且我确实相信3D打印技术是目前最佳的解决方案。”

令人惊叹的是，这款3D打印仿生手臂项目早在2014年就开始了，当时的UCF博士生Manero就听说过一个名叫Alex的6岁男孩，他需要一只手臂。他把他的朋友们聚集在一起，以低于350美元的价格制作出3D打印的肌电假体。

该团队随后建立了一个非营利的3D打印仿生假肢，将艺术，工程，设计，甚至是视频游戏开发来做训练，这有助于培养孩子们，以及他们的肌肉，如何使用他们的新设备。

每年成千上万的孩子失去肢体，而传统假肢的总成本可以达到10万美元以上。这通常不在保险范围内，因为儿童成长速度很快，远远超出他们的设备适应力。

“但是我们的仿生假肢可以改变这一切。我们希望我们的工作最终能够让我们以少量或不需要的费用为儿童提供假肢。”Manero说。

该组织的肌电臂使用两根导线，放置在皮肤上并在肌肉弯曲时激活。UCF的硬件成本低于1，000美元，最新版本使用智能手机技术和电机来提高孩子抓握物体的能力。但是，当Chi指导OHSU 的目标是肌肉再生神经计划，他使用主要由国防部资助的技术手术重新分配神经末梢，因此患者可以通过他们的思想就能完成假肢的动作。

OHSU主席Joe Robertson医学博士表示：“Dr. 作为外科医生和生物医学工程师，Chi拥有罕见的专业知识组合，OHSU为改善患者丧失肢体的生活的工作而感到自豪。3D打印技术的进步使人们有可能极大地接触到高级假肢，特别是儿童受益的人数。我们非常希望看到这个临床试验的结果，它可以为改善俄勒冈州和全国数千名儿童的生活奠定基础。”

OHSU医学院外科副教授Albert Chi(中)与Limbitless Solutions研发总监John Sparkman和生产总监Dominique Courbin一起工作。

该临床试验将招募20名儿童，主要来自太平洋西北部和东南部，接受定制设计的3D打印假肢。在一年的时间里，他们将接受有关如何使用它们的培训，并且该研究还将在波特兰和奥兰多提供职业治疗。在6-17岁的儿童中，假肢的功能将在试验中进行测试，以了解假肢如何用于专业任务并评估其对参与者生活质量的影响。

9岁的Zachary Pamboukas看着一个新的肌电臂。Zachary一直在使用之前的模型，该模型将用于临床试验。

虽然该试验对全国的儿童开放，但主要是附近地区。感兴趣的家庭可以注册更多信息。Limbitless Solutions确定的社区和企业合作伙伴将为临床试验和3D打印提供资金。

去年夏天，Open Bionics在英国推出了针对儿童3D打印仿生假肢的临床试验，这也是世界上第一次此类试验。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215097-1.html

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