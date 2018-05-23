美权威杂志：如果Model 3制动距离改善 将重新测试,model 3 汽车 消费者报告 轿车 特斯拉
（原标题：Consumer Reports will retest Model 3 if Tesla improves braking distance）
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月23日消息，据CNBC网站报道，周二，美国权威消费杂志《消费者报告》(Consumer Reports) 的汽车测试主管向CNBC表示，如果特斯拉能改善Model 3电动轿车的制动距离，将重新对其进行测试。
特斯拉CEO埃隆・马斯克(Elon Musk)周二早上在推特上发布的消息似乎表明，这家汽车制造商可能会在几天内采取一些措施来解决Model 3制动距离过长的问题。《消费者报告》汽车测试主管杰克・费希尔(Jake Fisher)在参加CNBC《权力午餐》(Power Lunch)节目时表示，这是让该杂志不推荐这部车的主要因素之一。
《消费者报告》本周早些时候称，包括体型更大的福特F-150全尺寸皮卡在内，在它所测试过的所有现代汽车中，Model 3的制动距离是最糟糕的。
马斯克周二在推特上回应称，这个问题可以通过对汽车固件进行远程升级来获得解决。
费希尔表示：“根据我对马斯克这些推特消息的解读，很明显，他们承认了这个问题，同时他们有能力对汽车固件进行升级并修复这个问题。”
他说：“按照他们所谈论的路线来观察Model 3的制动距离，是一个值得推荐的测试模式。”
记者未能立即联系到特斯拉进行置评。
费希尔称，制动距离过长并不一定会使汽车不安全――Model 3的制动距离与重型卡车的相当，但对于一款中型轿车来说，这是不同寻常的。
《消费者报告》也发现了Model 3存在其它缺陷，比如该车中控台的触摸屏也非常难用，而该车的大部分操控是通过触摸屏来实现的。
费希尔表示，虽然有这些缺陷，但Model 3仍是一款“非常不错的车”。
对于准备进行测试的汽车，《消费者报告》会以全款买下该车，然后让它们接受严格的测试，这意味着在各种条件和环境下行驶数千英里。该杂志不向消费者推荐特斯拉Model X电动SUV，但将Model S电动轿车列为其“超豪华轿车”评分榜的首位。（刘春）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215098-1.html
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