SpaceX完成今年第十次发射 同时发射7颗卫星

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月23日消息,据GeekWire报道,美国太空探索技术公司SpaceX今天使用二手猎鹰9号火箭完成今年第十次发射任务,将两颗重力测绘卫星和另外五颗铱星(Iridium)通信网络通信卫星送入轨道。

图:美国太空探索技术公司SpaceX的猎鹰9号火箭从加州范登堡空军基地升空

SpaceX今天使用的第一级助推器曾于1月份用于发射Zuma(美国秘密国家安全卫星),由于该卫星的制造商诺斯罗普·格鲁曼(Northrop Grumman)提供的有效载荷转接器存在问题,导致卫星发射升空后出现故障。倒计时顺利完成后,这枚火箭从加州范登堡空军基地升空。

SpaceX正在向新一代“猎鹰9号”火箭过渡,在今天发射后,它没有回收第一级助推器的计划。然而,该公司派出了一艘配备了巨网的船进入太平洋,试图回收火箭鼻锥(或称整流罩)硬件。

发射评论员约翰·因斯布鲁克(John Insprucker)说,这艘名为“Mr. Steven”的回收船已经“非常接近成功”回收整流罩硬件的水平,“但目前依然不是很好”。

这次发射的有效载荷支持政府资助的科学项目以及私人资助的商业。

重力测绘卫星GRACE-FO:跟踪重力和水

在发射后约11分钟,两颗“重力恢复和气候实验”(即GRACE-FO)后续任务卫星被部署在轨道上。“GRACE- fo”由美国宇航局和德国地球科学研究中心共同支持,正如任务的名字所示,它延续了已经进行15年的GRACE任务,追踪地球质量分布的重力变化。

GRACE的重力读数显示了水是如何在全球流动的,主要是基于气候和天气模式的变化。就在上周,科学家利用GRACE的数据发表了一项研究,表明高纬度和热带的潮湿地区正在变得更湿润,而中纬度的干旱地区正在变得越来越干燥。

这项研究的合作者、美国宇航局喷气推进实验室科学家杰伊·费明力提(Jay Famiglietti)表示:“政府间气候变化专门委员会预测,在21世纪剩下的时间里,湿润地区将变得更湿润、干燥地区变得更干燥。但我们需要一个时间跨度更长的数据集,以确定GRACE数据中气候变化是否是导致类似模型出现的原因。”

通信网络通信卫星Iridium NEXT:升级继续

在发射后1个多小时,又有5颗卫星被添加到Iridium NEXT通信网络中。SpaceX已经帮助该项目将50颗卫星送入了近地轨道。今天的部署使铱卫星计划接近其66颗运行卫星、9个轨道备件的最终目标。

Iridium NEXT被称为历史上最大的技术升级项目之一。这个耗资30亿美元的 铱卫星网络将取代现有的网络,为增强数据服务开辟道路。 铱卫星的Certus平台提供了从海上应急通信、飞机上的娱乐和高速互联网接入到高质量卫星语音通话等特殊应用的宽带接入。

在接受采访时,Iridium首席执行官马特·德施(Matt Desch)说,物联网是卫星通信发展最快的应用。他说:“很多人认为铱卫星是一种卫星电话,但事实上,我们有半数以上的用户都在把设备连接到机器、车辆等上面,我们的技术提供了完美支持。”(小小)

