英特尔旗下Mobileye公司自动驾驶测试车闯红灯

在上周Mobileye举办的一次新闻发布会过程中，一辆该公司的自动驾驶测试车在行驶到距离车库大约四分之一英里处居然无视了路口的红灯而直接通过，当时这辆汽车上安

5月23日据国外媒体报道，上周英特尔旗下驾驶辅助技术开发商Mobileye公司宣布，正式加入自动驾驶汽车研发的竞争中，并且在耶稣撒冷投放一组测试车队，在没有使用激光或雷达的情况下在城市街道上测试行驶。要知道，大量其它厂商的自动驾驶汽车都是以激光和雷达技术为基础。

上个月，彭博商业周刊的记者对Mobileye公司的自动驾驶汽车进行了初步观察，他发现在测试期间一辆只配备了摄像头的测试车在耶路撒冷繁忙而且混乱的马路上表现非常不错。但是在上周Mobileye举办的一次新闻发布会过程中，一辆该公司的自动驾驶测试车在行驶到距离车库大约四分之一英里处居然无视了路口的红灯而直接通过，当时这辆汽车上安装了一枚当地电视台的摄像头，因此记录下了闯红灯的整个过程。

这次闯红灯事件并未造成任何事故或人员伤亡，根据车内摄像头拍摄的画面来看，在闯红灯之前车内的安全员正在监控车辆的状态，但是在测试车穿红灯的过程中他并未采取任何补救措施。

Mobileye首席执行官阿姆农o沙书亚（Amnon Shashua）对此解释称，电视台工作人员在车内所安装摄像头的无线信号传送器发出电磁干扰进而对交通信号灯内转调器的正常工作造成影响。

尽管测试车在事发之前已经准确的识别出了红灯，但测试车忽略了这条信息并根据信号灯内转调器所发出的信号而继续前行。沙书亚表示该项错误在发生之后第一时间得到了修正。

“这只是一起个别案例，之前我们从未预见会发生这样的事情。”沙书亚表示。同时他还表示Mobileye公司已经修正了车内计算机受到电磁干扰的硬件问题，杜绝未来再次发生此类事件。

另外他还表示，Mobileye在耶路撒冷的自动驾驶车队会继续进行测试，公司暂时未收到任何相关的投诉。英特尔在2017年以150亿美元收购了Mobileye公司，并且将其作为自动驾驶技术的研发战略核心。目前包括菲亚特-克莱斯勒、宝马等多家汽车厂商都已经计划在未来的产品中使用Mobileye提供的无人驾驶技术。

目前投入运营的的Mobileye原型车并未使用激光和雷达，不过Mobileye计划一旦证实自动驾驶车辆单一摄像头系统实际有效的话，其将为车辆附加安装激光和雷达传感器。

有观点认为，包括Mobileye在内的企业想要将大量传统汽车升级成自动驾驶汽车还有很长的路要走。目前只有谷歌旗下的Waymo一家公司实现了在没有安全员的情况下测试无人驾驶汽车。

另一方面，曾经被看作是Waymo最直接竞争对手的Uber由于之前出现了自动驾驶测试车撞死行人的事故，该公司已经暂停了相关的测试工作。

在自动驾驶测试领域，交通信号已经被证明是令自动驾驶研发企业最难解决的问题之一。2016年年底，Uber在旧金山对自动驾驶汽车进行测试不久之后，一辆测试车辆就被路人抓拍下了闯红灯的经过。当时Uber表示此事归咎于车内安全驾驶员注意力不集中。

不仅仅是Uber，Waymo之前也有过闯红灯的事件。通过网上的视频显示，一辆Waymo的自动驾驶测试车在左转弯的时候也闯了红灯。当时Waymo公司对此的解释是当时车内有驾驶员正在控制，属于人为原因才导致闯红灯的事件发生。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215100-1.html

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