大数据+智能制造 双轮驱动贵阳海信转型升级

为摆脱传统制造业的生产模式，实现企业转型升级，贵阳海信引入了精密及重型装配机器人、平面关节型机器人、自动翻转机器人、车间物流智能化成套装备、包装自动化

今年1至4月，贵阳海信产值达22.38亿元，同比增长9.1%。“产值增长的背后，源于近年来贵阳海信大力推进智能制造助力企业转型升级。”贵阳海信总经理许毅说。

然而在21年前，贵阳海信的年产值不到3000万元。

1997年，海信集团正式落户贵阳。当年，贵阳海信在西南地区电视市场份额仅占2%到3%左右。在随后十余年的时间里，贵阳海信先后推出领先市场的液晶电视产品，并加快建设贵阳模组生产线。

“即便如此，企业仍然面临着传统制造业的共同问题。”许毅说，缺乏高端产品支撑、各部门间数据重复采集、车间作业难以管控等……这一系列问题，阻碍了企业前进的步伐。

为摆脱发展“困局”，2014年开始，贵阳海信开始推进工厂车间信息化再造、智能化升级，引入原材料WMS系统、生产过程MES系统等，成功升级ERP系统等，实现生产全程的数据共享。

“通过MES系统，可以对产品的数量、质量、生产过程等精准监控，精准检测出不良品，保证产品的质量。”在MES系统后台，整机组装线线长肖宽正在通过系统查看生产情况，“以前，物料数据、采购订单、销售订单、生产订单这些数据，都需要各部门单独收集，费时费力，还容易出错，现在引入大数据系统后，生产效率大大提升。”肖宽说。

在电视液晶屏生产车间，一个高约2米的黄色“大家伙”正在传递一块65英寸大屏幕。这个“大家伙”是贵阳海信2016年底引进的PCBI精密及重型装配机器人，主要用来生产43寸以上产品。“只需点击开关，就可以实现自动化生产，在降低损坏率的同时，生产效率也大大提高。”贵阳海信综管部项目及信息化主管林利说。

为摆脱传统制造业的生产模式，实现企业转型升级，贵阳海信引入了精密及重型装配机器人、平面关节型机器人、自动翻转机器人、车间物流智能化成套装备、包装自动化线体等智能生产设备。

2016年，在省、市、区加快推进“千企改造”过程中，贵阳海信实施了“超大屏幕ULED产业化项目”，引入近30台智能机器人，升级改造11条生产线，实现65英寸平面及曲面电视的智能生产。

通过“大数据+智能制造”生产模式，贵阳海信实现了提质增效，企业转型升级步伐加快，现代化制造水平不断提高。数据显示，贵阳海信年产能从改造前的90万台增加到目前的190万台；产品生产时间由原来的1周缩短至2小时，产品不良率下降了27.56%。

今年，贵阳海信拟申报工信部“2018年智能制造综合标准化与新模式应用项目”，实施新一代信息技术产业领域“智能电视智能制造新模式应用”示范项目。通过实施该项目，企业生产效率预计提高20%以上，运营成本降低20%以上，产品不良品率降低20%以上，单位产值能耗降低10%以上。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215101-1.html

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