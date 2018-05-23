喜报！阳光电源储能独揽辅助服务市场大奖

好评如潮，大奖接踵而来！近日，第八届中国国际储能大会在深圳盛大举行，经过权威专家严格评选，数百企业激烈角逐，凭借强大的品牌影响力与全球顶尖的储能系统集成能力，阳光电源从众多企业中脱颖而出，一举摘得2018年度中国储能产业“最具影响力企业”、“最佳系统集成解决方案供应商”与“最佳辅助服务市场商业化运营项目”三项大奖。

据了解，此次阳光电源独揽的“最佳辅助服务市场商业化运营项目”奖旨在表彰在储能辅助服务市场做出突出贡献的企业，树立行业标杆。“作为国内最早涉足储能领域的企业之一，阳光电源在储能辅助服务市场，尤其是调频市场表现十分抢眼。基于全球领先的清洁电力转换技术和一流的锂电池技术，阳光电源为客户提供顶尖的一体化储能系统解决方案和一站式售后服务，在全球市场深受好评。目前，阳光电源在全球参与的重大辅助服务项目已多达几十个，其全球认可度可见一斑。”颁奖嘉宾现场称赞道。

据悉，2018年一季度，阳光电源储能在全球调频市场持续发力，先后拿下山西9MW／4．5MWh、北美11MW／12MWh、德国20MW／10MWh、英国11MW／12MWh等多个全球兆瓦级调频项目。从2006年向日本输送首批储能设备，到2011年承建当时国内最早、规模最大的MW级调频工程――上海洋山港3MW电网调频项目，再到2016年将储能市场占有率做到中国第一，阳光电源储能业务不断突破，用先进技术让清洁电力更好地走进千家万户。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215102-1.html

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