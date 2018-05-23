隆基向通威下发近70亿多晶硅采购大单

若按照中国有色金属工业协会硅业分会公布的2018年5月第二周的多晶硅一级致密料均价12．72万元／吨（含税）测算，预估合同总金额约69．96亿元人民币（含税），占
5月23日，隆基股份发布公告称，受益于全球光伏行业的快速增长及单晶产品市场需求的持续提升，近年来公司产能和生产规模不断扩大，为保证公司原材料多晶硅的稳定供应，公司子公司银川隆基硅材料有限公司（以下简称“银川隆基”）、宁夏隆基硅材料有限公司（以下简称“宁夏隆基”）、保山隆基硅材料有限公司（以下简称“保山隆基”）和丽江隆基硅材料有限公司（以下简称“丽江隆基”）与四川永祥股份有限公司（以下简称“永祥股份”）、四川永祥多晶硅有限公司（以下简称“永祥多晶硅”）和内蒙古通威高纯晶硅有限公司（以下简称“通威高纯硅”）于2018年5月22日在西安签订了长单多晶硅料采购合同。
若按照中国有色金属工业协会硅业分会公布的2018年5月第二周的多晶硅一级致密料均价12．72万元／吨（含税）测算，预估合同总金额约69．96亿元人民币（含税），占公司2017年度经审计营业成本的约63％，本合同属于特别重大采购合同，本测算不构成价格或业绩承诺。
隆基股份表示，本次签订的长单采购合同属于日常经营性采购，符合公司未来经营需要，通过锁量不锁价、按月议价、分批采购的长单方式，有利于保障公司多晶硅原材料的长期稳定供应，不会对公司当期业绩造成直接影响。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215103-1.html
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