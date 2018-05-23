倍加福旗下ecom品牌推出Tab-Ex 02新型工业平板电脑

倍加福旗下ecom品牌在德国汉诺威工业博览会中展出了适用于危险区域的新一代突破性的Tab-Ex平板电脑系列

Tab-Ex 02工业平板电脑将顶级性能与增强现实等创新应用结合了起来，可支持IoT应用，并简化了SCADA/DCS系统、企业资源规划系统(SAP、IBM Maximo)、项目管理系统和计算机辅助系统规划之间的数据交换。作为一款小巧轻便的平板电脑，Tab-Ex 02是各种任务(如库存、材料跟踪、维护、供应链或资产管理)的完美伙伴。在汉诺威工业博览会上，ecom还展示了企业如何经济有效地实施及建立IIoT解决方案：包括用于实时本地化的创新解决方案和高效的互联资产管理。

在三星最新的坚固型平板Galaxy Tab Active2的基础上，Tab-Ex 02可支持高性能Android 7.1 Nougat操作系统，并配备了功能强大的1.6 GHz和3 GB RAM的八核处理器。因此，ecom为连接人员、流程和系统的复杂应用提供了物联网技术支持，这将成为未来几年公司取得成功的决定性因素。例如，Tab-Ex 02改良版硬件可通过增强现实应用来识别安装中的物体。该软件可实时将所有现有的基础数据直接提供至用户视野内，同时可在公司局域网内实现共享。增强现实可确保从计划到工厂运营和维护期间拥有更高的透明度，更高的可用性和更快的速度及更安全的流程。

Tab-Ex 02是ecom无线互联及防爆移动工作者生态系统的一部分，该系统包括智能手机、平板电脑、外围设备及软件应用。客户还将受益于其主品牌倍加福始终如一、面向未来的解决方案及面向危险区域的全球服务，从而为整个供应链带来全新的可能性。

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