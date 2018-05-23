以科技创新引领我国能源革命

可燃冰进入试采阶段、氢能产业化步伐加快、建筑与光伏一体化技术发展迅速……当今世界，新一轮能源产业变革蓄势待发。中国工程院院士、国家能源投资集团有限责任公司总经理凌文日前在第21届科博会上表示，我国应加强科技协同创新，支撑传统能源清洁化、清洁能源规模化和能源系统智能化发展。

当前，世界能源科技革命正在孕育，世界主要国家都把能源技术革命视为新一轮科技革命和经济转型的重要突破口。在科技创新驱动下，能源清洁化、低碳化、智能化步伐将进一步加快。

由于“贫油少气相对富煤”的资源禀赋，以煤为主的化石能源仍是我国能源消费的主体。凌文表示，当前，我国传统粗放式能源开发利用带来的环境问题亟待解决；能源系统效率总体偏低。

凌文表示，应以科技创新引领我国能源革命。在供给侧突破传统化石能源绿色化开发，清洁化、低碳化利用的关键技术；破解新一代核能、页岩气、氢能、可燃冰等清洁能源规模化发展的关键技术；在消费侧突破储能和分布式能源关键技术，加快发展智能能源系统技术和智慧能源管理技术，推动能源行业的高质量发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215106-1.html

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