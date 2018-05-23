阿里云总裁胡晓明:坚决不碰客户数据是阿里云的底线,阿里云 胡晓明 阿里巴巴
科技传媒网讯 网易科技新闻 5月23日消息，在云栖大会・武汉峰会上，阿里云总裁胡晓明系统阐述了阿里巴巴公l坚守的三条生命线：坚持自主研发之路，“‘拿来主义’盖不出高楼大厦，自主研发的云才能走得更远”；生态是阿里巴巴血液里流淌的基因，阿里云与合作伙伴共生共存；重申阿里云一直以来的承诺――坚决不碰客户数据。
此前阿里云副总裁李津表示：“中国只有两种云，一种是拿来主义的云，一种是自主可控的飞天云。自主可控才能走得更远。”胡晓明在武汉峰会上进一步阐述了“两种云”的理念，以及阿里云为什么始终坚持自主研发。
胡晓明认为，坚持自主研发不仅仅是民族情感的问题，更是商业和技术上的选择，“拿来主义”看似是一条技术上的捷径，长远来看却盖不出高楼大厦。
阿里云方面表示，多年发展之后，中国云计算行业呈现出两种发展路径：一种是从底层开始自主研发操作系统，比如阿里云的飞天；一种是基于OpenStack等第三方软件搭建。自主研发通常需要投入巨量的人、财、物，短期看不到成功，遇到多方质疑仍要坚持初心，是典型的“Hard模式”。亚马逊的AWS、微软的Azure、阿里巴巴的阿里云等全球最大的三朵云都是自主研发。而一些前期没有太多技术投入的厂商，则选择了“Easy模式”的“拿来主义云”。
在实践中，“拿来主义云”很快暴露出没有真正掌握核心技术所带来的种种问题。比如，没有经历大规模的实战检验，稳定性差故障多，版本分支繁多且相互不兼容，跨厂商无法迁移升级。由于“拿来主义云”的软件模块往往由不同厂商提供，没有总体的规划设计，因此组件一致性差，整个系统不具备可扩展性，很容易碰到天花板。从技术趋势来看，“拿来主义云”的热度急剧降温，从业者总结为3年间完整地经历了“从入门到放弃”。在这背后，大量客户被“放弃”而成为烂尾工程，不得不交出另起炉灶的“惨痛学费”。
此次大会上，胡晓明再一次强调了数据安全是阿里云的底线。“今天，我们再次重申我们的承诺，阿里云坚决不碰客户数据。”胡晓明说。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215108-1.html
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